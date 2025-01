OGLASIO SE ZELENSKI NAKON TRAMPOVE INAUGURACIJE: Poslao je moćnu poruku (VIDEO)

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, oglasio se posle inauguracije novog predsednka Amerike Donalda Trampa!



On je današnji dan opisao kao dan promene i nade za "rešavanje mnogih problema, uključujući globalne izazove".

Zelenski je pohvalio Trampovu politiku "mir kroz snagu", rekavši da ona pruža priliku za postizanje "dugoročnog i pravednog mira".

- Ovaj vek se trenutno oblikuje, i svi moramo da radimo zajedno kako bismo obezbedili da on bude veliki i uspešan vek za demokratije, a ne za one koji žele da ne uspevamo... Zajedno smo jači, i možemo pružiti veću sigurnost, stabilnost i ekonomski rast svetu i našim dveju nacijama - izjavio je Zelenski.

The inauguration of the new President of the United States, Donald Trump @POTUS. He is a man of strength. I wish President Trump and all of America success.



Ukrainians are ready to work together with Americans to achieve peace—a true peace. This is a chance that must be seized. pic.twitter.com/YMk1qvUR5U