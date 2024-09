Smučilo mi se! Lepa Brena ne radi ništa od kućnih poslova, plaća poslugu: To je posao koji NIKO NE CENI

Muzička zvezda Lepa Brena s porodicom godinama živi u velelepnoj vili na Bežanijskoj kosi, a sa njima žive i žene koje joj održavaju domaćinstvo.

Ona je jednom prilikom Sanji Marinković u emisiji "Magazin in" otkrila da se uopšte ne bavi kućnim poslovima, već da to rade žene koje su za to plaćene.

- Kućnim poslovima se ne bavim uopšte u smislu da čistim, kuvam, perem, peglam. To sam radila dok sam živela u malom stanu sa porodicom, odnosno majkom. Mi smo morali da radimo sve, da kuvamo, peremo, peglamo, heklamo, vezemo goblene, krečimo. Meni se to do moje 18, 19. godine toliko smučilo. To je posao koji niko ne ceni i niko ne vidi da je urađen, pošto je to kategorija koju niko ne ceni ja sam još kao klinka odlučila da kad god zaradim novac pola ću odvajati da plaćam nekoga ko će se time baviti - rekla je svojevremeno pevačica u emisiji "Magazin in".

S druge strane, njen mlađi sin Viktor se ne libi kućnih poslova, a posebno uživa u kuhinji, naročito u vreme praznika. Poslednji put se prijateljima na mrežama pohvalio kako zavija sarme.

Autor: Darko Tanasijević