Muzička zvezda nasmejala sve: Lepa Brena završila obučena u vodi, isplivao hit snimak (VIDEO)

Najveća muzička zvezda na našim prostorima, Lepa Brena, trenutno boravi u Hrvatskoj gde će, večeras, održati i koncert i tom prilikom okupiti mnogo obožavatelja njenog lika i dela.

Kao i sve njene kolege, Lepa Brena letnju sezonu radi na primorju, a ove večeri, publika će u njenim pesmama i vokalu uživati u Krku.

No, međutim, Brena nije mogla da odoli prizoru koji se nalazi ispred nje, tj. moru, pa je tako šetajući plažom, na iznenađenje mnogih, rešila da uđe u more i to, ni manje ni više, nego obučena.

Ovaj snimak obišao je društvene mreže, te je mnoge i nasmejao, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić