NOVOJ NE SMETA KAD TO RADI POLICIJA U LONDONU: Brutalno se razračunali sa blokaderima, nisu marili ni za njihove godine

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali ||

Britanska policija se brutalno razračunala danas sa blokaderima u Londonu.

U tome, naravno, nema nista nenormalno, jer svaka država to treba da radi. Nenormalno je samo što to kao vest objavljuje blokaderski portal Nova, koji ne kuka na prizore iz Londona, ali prave problem kada se u Srbiji sprovede jedan promil zakona prema blokadnim fašistima.

Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali

Zanimljivo je da britanska policija hapsi i za posedovanje plakata sa natpisima koji nisu prihvatljivi.

Takođe, britanska policija je danas pokaza i da im godine učesnika blokada ne znače baš ništa.

Možeš da imas i stotinu godina, ako kršiš zakon odmah u zatvor. To su danas jođ jednom pokazali.

#London

#Opozicija

#Policija

#blokade

#protesti

