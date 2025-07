USTAŠKI KOLUMNISTA VELIČA POZDRAV 'ZA DOM SPREMNI': Divimo se blokaderima u Srbiji, ali oni ne mogu da pobede, narod glasa za Vučića (VIDEO)

Ustaški kolumnista veličao je poklič "Za dom spremni", a onda poručio da se "divi blokaderima u Srbiji", ali i istakao da "oni ne mogu da pobede jer narod glasa sa Vučića."

Ivan Hrstić objavio je kolumnu pod naslovom "Ako ne znaš šta je bilo: Nakon Tomsonovog koncerta više ništa nije kao što je bilo", u joj veliča ustaški pozdrav "Za dom spremni."

- Naravno, ovim napadima pokušava se taj ZDS ("Za dom spremni") vratiti pola veka unazad, ali to više nije moguće, niti će ikada biti. ZDS još nije isto, ali pre ili kasnije će biti gotovo isto što i "Slava Ukrajini!" I to je zapravo najkraći mogući odgovor svakom strancu koji pita za to: ZDS vam je kao SU! - naveo je Hrstić.

U drugom tekstu taj isti Hrstić divi se blokaderima u Srbiji koji uništavaju našu zemlju, ali i ističe da ne mogu da pobede jer "narod glasa za Vučića."

- Zašto ne delim ushićenje zbog impresivnog protesta u Beogradu - glasi naslov njegove prethodne kolumne.

- Da, zadivljujuća je neiskvarena želja srpske mladeži za normalni(ji)m društvom, ali iza svega toga sasvim je jasno da Srbija i dalje nema demokratskog kapaciteta da na demokratskim izborima izabere bilo koga drugog osim Vučića - a to je zapravo jedino što se na kraju račina - naveo je.

Autor: Pink.rs