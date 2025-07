BRUTALNA LEGALIZACIJA USTAŠTVA: Hrvati slave fašistički poklič, imaju sramnu poruku za 'strance'

Hrvati idu do te mere da ustaški poklič iznendačavaju sa parolom "Slava Ukrajini".

Na zagrebačkom Hipodromu nedavno je održan najveći fašistički skup u poslednjih 80 godina, tačnije od Drugog svetskog rata, a sada nakon tog koncerta Marka Perkovića Tompsona pokušavaju sa brutalnom legalizacijom ustaštva.

Naime da se u hrvatskim medijima već pokušava da se legalizuje ustaški poklič "Za dom spremni" (ZDS) jasno oslikava sledeći pasus:

- Naravno, ovim napadima pokušava se taj ZDS vrati pola veka unatrag, ali to više nije moguće, niti će ikada biti. ZDS još nije isto, ali pre ili kasnije će biti gotovo isto što i "Slava Ukrajini!". I to je zapravo najkraći mogući odgovor svakom strancu koji pita za to: ZDS vam je kao SU! - pišu hrvatski mediji u očigladenoj želji da legalizuju jezivo ustaštvo.

Autor: A.A.