VUČIĆ NAKON URUČIVANJA ODLIKOVANJA: Vreme je da počnemo da slavimo život i pobede, da nastavimo da pobeđujemo (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da je Vidovdan za Srbe više od svakog drugog praznika, da nema ništa veće, bolje, lepše i značanije od Vidovdana i poručio da je vreme da kao narod počnemo da slavimo život i pobede, ali i da nastavimo da pobeđujemo.

"Za mene je ovaj Vidovdan poseban, prelep je dan i naš narod je uvek govorio da se sve vidi na Vidovdan i da se najbolje vidi na Vidovdan. Vidi se i ko je koliko hrabar i ko je koliko uman i ko koliko čini za svoju zemlju i ko čini sve upravo suprotno. Vidovdan je za nas Srbe više od svega, od svakog drugog praznika. Možemo mi formalno da imamo i veće i značajnije datume. Suštinski ništa veće, bolje, lepše i značajnije od Vidovdana nemamo", rekao je predsednik na ceremoniji uručenja Vidovdanskih odlikovanja najzaslužnijm građanima i inistitucijama.

"U Vidovdanu je satkano i naše začeće i naš razvoj i napredak, naše muke, patnje i ponovno podizanje poput Feniksa iz pepela", naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, to je današnja situacija u kojoj Srbija živi neuporedivo bolje nego što je ikada ranije živela, samo što mi Srbi to nikada ne volimo da priznamo. Predsednik je dodao da su nam džabe brojevi, statistika, analize i sve ono kroz šta prolazimo i šta proživljavamo jer to, kakvi smo, nikada nećemo poverovati.

"Jedino što verujemo, jedino što i danas slavimo, jeste patnja, jesu naši porazi, a pobede i uspehe nikada nismo ni umeli, ni uspeli", rekao je on.

Vučić je naglasio da je zato vreme da se ta vrsta paradigme promeni u budućnosti.

"Vreme je da slavimo život. Vreme je da počnemo da slavimo pobede. I vreme je da nastavimo da pobeđujemo", naveo je predsedniki i podsetio da su laureati svaki u svojoj oblasti, na različite načine doprinosili uspehu Srbije.

Neki su to, kako je rekao, činili, pružajući otpor, neki čineći stvari uobičajene, a neki čineći sasvim neuobičajene stvari. Dodao je da zna da će laureati imati od sada još veću odgovornost, ne pred njim ni pred kojim pojedincem, ili insitucijom, već pred samim sobom.

"Dobijanje odlikovanja od Republike Srbije je mnogo više od onoga što možete da zamislite. Vi nosite od danas neuporedivo veću odgovornost nego što ste ikada imali. Vi ste od danas, na svakom mestu gde god se nalazite više od običnog predstavnika i građana i države", kazao je Vučić i naglasio da je siguran da će njihova odgovornost, ozbiljnost, posvećenost biti još veća, ali istovremeno i naznaka puta za sve mlađe koji dolaze posle njih.

Predsedni je izrazio zadovoljstvo što su na svečanosti prisutni predstavnici iz Republike Srpske, iz Crne Gore i Severne Makedonije.

"Hvala vam što ste danas sa nama, što ste uvek sa nama i kao što smo i mi uvek sa vama. Možemo da živimo u različitim državama, ali nikada niko neće moći da nam oduzme ne zajedničko, već jedinstveno srpsko ime i prezime", rekao je predsednik koji je na kraju zahvalio i laureatima na svemu što su učinili za Srbiju.

Takođe, Vučić je svima čestitao veliki praznik Vidovdan.

