EKSPLOZIJA NA AERODROMU U LONDONU: Građani u panici, nikome nije bilo jasno o čemu se radi

Snažna eksplozija odjeknula je danas na aerodromu Getvik u Londonu.

Nekoliko trenutaka kasnije u plamenu se našao jedan automobil.

Na društvenim mrežama su objavljeni uznemirujući snimci. Na njima se vidi kako automobil počinje da se dimi dok čeka na izlaznoj rampi, pre nego što se zapalio i potpuno nestao u plamenu.

Automobil je u potpunosti uništen u požaru. Na snimku se mogu čuti jezive eksplozije, preneo je The Mirror.

Požar je u međuvremenu ugašen dolaskom vatrogasaca na lice mesta. Dva vatrogasna vozila iz Vatrogasne i spasilačke službe Zapadnog Saseksa intervenisala su na terenu.

Jedan svedok opisao je događaj kao "traumatičan".

- Bilo je prilično traumatično jer je požar bio ogroman. Ljudi su vrištali dok su gume eksplodirale, zvučalo je kao eksplozije ili pucnji. Video sam sve. Vozilo je stalo kod rampe i počelo da se dimi. Čovek iz kombija britanskog auto-moto kluba izašao je sa protivpožarnim aparatom, ali nije uspeo da ugasi dim. Dim se pretvorio u plamen, a onda je automobil potpuno planuo. Stub pored vozila takođe je počeo da gori - rekao je svedok koji je želeo da ostane anoniman.

