Hiljade evra dao za njen rođendanski poklon: Prija zaplakala od sreće kada joj je Filip dao OVO NA DAR

Folk zvezda Aleksandra Prijović obradovala se rođendanskom poklonu od supruga i sina!

Filip Živojinović (39) odlučio je da iznenadi svoju lepšu polovinu i majku svog sina Aleksandra komadom nakita koji je ona planirala da kupi samoj sebi. Osluškujući njene želje, poručio je narukvicu poznatog brenda koja je stigla iz Austrije, tačno na dan njenog rođendana. Pevačica nije mogla da veruje kada je ugledala zlatni "ekser" s dijamantima koji ide oko ruke, a koji u milimetar odgovara njenom članku.

- Aleksandra nije želela da od svog rođendana pravi spektakl, već je kao i ranijih godina odlučila da ga provede u krugu najbližih, sa svojim roditeljima, bakom i dekom. Na porodični ručak kod Prijovića otišla je sa suprugom i sinom, a Filip ju je tamo, pred svima, iznenadio malom crvenom kutijicom poznatog brenda - ispričao je izvor blizak pevačici.

Ugledavši "kartije" plišanu vrećicu, počela je da vrišti od sreće, ne toliko zbog njene vrtoglavo visoke cene, već zbog činjenice da ju je Filip pomno slušao i upijao svaku njenu reč kada mu je govorila da je baš ta narukvica na spisku njenih želja.

- Nije mogla da veruje kada je ugledala zlatni "ekser" s dijamantima koji ide oko ruke, a koji u milimetar odgovara njenom članku. Počela je da plače od sreće, a on ju je zagrlio i poljubio i čestitao joj rođendan. Rekao je da su joj to kupili mali Aleksandar i on jer je ona najbolja mama na svetu. Ove reči su pevačicu još više dirnule, pa je samo kratko prokomentarisala da je najsrećnija žena na svetu - završio je izvor.

Filip Živojinović je na sličan način svojoj izabranici čestitao rođendan i putem društvene mreže Instagram. Objavio je njihovu zajedničku fotografiju iz francuske prestonice, a ispod nje je napisao:

- Da još dugo koračamo zajedno! Srećan ti rođendan, mama!

Nakon intimnog i emotivnog porodičnog ručka Aleksandra i Filip su nastavili s proslavom njenog 29. rođendana, i to ni manje ni više nego na koncertu Tee Tairović. Nasmejani, srećni i zagrljeni, više od dva sata đuskali su u loži beogradske Arene, a društvo su im tom prilikom pravili i pevačica Milica Todorović i šminker Dušan Lazić Laza.

Autor: D. T.