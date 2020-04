SEĆANJE NA TRAGEDIJU! Most u Grdeličkoj klisuri je simbol stradanja tokom NATO bombardovanja!

Danas se navršava 21 godina od bombardovanja putničkog voza na ulazu u Grdeličku klisuru. Ovo je jedan od najstravičnijih događaja tokom NATO bombardovanja naše zemlje 1999. godine.

Avioni NATO-a su 12. aprila u 11 i 40 sati kod Grdeličke klisure, 18 kilometara južno od Leskovca, sa nekoliko raketnih projektila direktno gađali i pogodili međunarodni putnički voz broj 393 Beograd - Solun. U trenutku napda putnički voz se kretao iz pravca Niša prema Vranju.

Prvi projektil pogodio je konstrukciju železničkog mosta i oštetio i električni vod, pa je voz stao.

Nakon toga projektili su potom pogodili i zapalili dva vagona koja su se nalazila na Zapravo, navodni cilj aviona NATO-a su bio je drumski most, poznatiji kao "Sarajevski" most.

Očevici, uglavnom meštani ovog kraja tada su izjavljivali za medije da su avioni NATO-a cele noći nadletali ovo područje i da su ispalili četiri projektila. Kako su tada govorili za medije, nadletanje Grdeličke klisure je trajalo danima, pa su meštani i pretpostavljali da je Sarajevski most bio zanimljiv NATO avionima.

Nakon napada sve kuće u krugu od 150 metara od Sarajevskog mosta su oštećene, sa polupanim prozorima i oštećenim krovovima. Telefonske linije sa Skopljem neko vreme nakon napada bile su u prekidu.

Kada su novinari stigli na teren mogli su samo da kostatuju su beživotna tela bila razbacana po terenu, da je bilo najmanje desetoro ubijeno, dosta povređeno. Pretpostavljalo se da je Južna Morava sa sobom odnela još neka tela putnika.

Kako su tada reporteri sa terena javljali, sedam leševa je bilo potpuno ugljenisano. Među povređenima je bilo i četovro dece.

Jedna okolnost je zaprepašćujuća - između prvog i ostalih projektila proteklo je prilično vremena. Zapravo proteklo je toliko da pilotu tog aviona teško da je voz mogao da promakne.

Portparol NATO-a Džejmi Ši priznao je potom da je u napadu NATO-a na most u Grdeličkoj klisuri pogođen putnički voz, ali je izneo tvrdnju da "nije postojala namera da se pogodi voz".

Vrhovni komandant NATO-a, general Vesli Klark izjavio je da je pilot NATO-a gađao most u dva navrata. Kako je izjavio, "zadatak pilota bio da sruši most" i da on, kad je "u poslednjem delu sekunde shvatio da na most ulazi voz", više "nije mogao da zaustavi raketu".