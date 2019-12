MONSTRUOZNO! MAJKA PODVODILA ĆERKU (14) ZA IZNOS OD 1.000 DO 5.000 DINARA - Imala je pet do šest mušerija dnevno!

U Srbiji je od početka godine identifikovano 29 žrtava trgovine ljudima, a 80 odsto su maloletnici.

Maja Raković iz Bora za borbu protiv trgovine ljudima napominje da decembar nije završen, kao i da postoje slučajevi na kojima se još uvek radi kako bi mogli da se vode kao identifikovane žrtve trgovine ljudima.

Kako kaže, statistika je poražajavajuća, a mi imamo okvirne podatke samo za 20 odsto slučajeva - to su oni za koje se zna.

- Od 100 odsto slučajeva identifikovanih žrtava, 80 odsto su maloletnici. Starosna granica je od 11. do 18. godine, ali istraživanja pokazuju da se starosna granica spustila do 3,5 godina – dodala je Raković.

Upozorila je da na internetu ima 750.000 predatora i kriminalnih grupa koji “traže” potencijalne žrtve. Dominantna je seksualna eksploatacija.

Raković je ukazala da postoje slučajevi u kojima roditelji podvode decu.

- Imamo primer gde majka podvodi ćerku od 14 godina. Ona je eksploatisana sa pet do šest mušterija dnevno, a kroz svedočenja smo došli dopodatka da je to cifra od 1.000 do 5.000 dinara. To pokazuje o koliko teškim psihološkim profilima se radi – navela je Raković.

Psiholog Katarina Matić kaže da su u takvim situacijama, kada roditelji podvode decu, istraživači saglasni da se radi o psiho-patološkom profilu u kojem postoje određene karakteristike ličnosti koje su dominantne.

- Postoji istorija rane traumatizacije samog roditelja u okviru porodice ili partnerskih odnosa – kazala je Matić.

Govoreći o trgovcima ljudima, napomenila da je često postoji velika socijalna prilagodljovst ljudi koji vrbuju žrtve. Takođe, kod njih se primećujenedostatak osećanja odgovornosti i krivice, iskustvo zlostavljanja, često supočinioci različitih krivičnih dela…