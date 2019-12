Poznati srpski astrolog i pisac Velimir Remić već skoro jednu deceniju uspešno se bavi proučavanjem astrologije - drevne veštine pomoću koje pomaže ljudima da otkriju uzrok lične stagnacije i nezadovoljstva u raznim oblastima života.

Godinama je radio kao novinar, radijski i televizijski voditelj u brojnim redakcijama kako u Srbiji tako i u Reublici Srpskoj i BiH. Iako je domaće tržište preplavljeno raznim tumačima budućnosti, ali i onima koji se predstavljaju kao astrolozi, Velimir je uspeo da se izdvoji iz mase i postane prepoznatljiv po svakodnevnim tačnim astrološkim predikcijama koje deli sa hiljadama svojih pratilaca na društvenim mrežama. Njegova uža specijalnost je Mundana astrologija koja se bavi analizom horoskopa država, a do sada je objavio i četiri knjige „Rađanje novog sveta“, "Ruka spasa“, „Suze su blagoslov“ i „Rat za duše“ koje su osvojile srca čitalaca na svim kontinentima. U ekskluzivnom intervjuu za Pink.rs, ovaj popularni astrolog govorio je o svom životnom putu, ali i astrološkim predikcijama za 2020. godinu.

Šta vas je podstaklo da napustite svet medija i novinarskog posla u kojem ste svojevremeno takođe bili veoma aktivni i originalni?

- Novinarstvo je moja velika ljubav. Rano sam počeo da se bavim istraživanjem svih čari koje nudi rad u medijima i vremenom sam spoznao kako je to zapravo posao koji čoveka udaljava od porodice, i koji mu ne dozvoljava da ima svoju privatnost. Rad utimu je nešto što meni kao čoveku ne prija jer sam preosetljiv na tuđu energiju, a i živimo u vremenu kada se svako bavi novinarskim i voditeljskim poslom, te me je kao obrazovanog čoveka život naterao da se osamostalim i radim sve ono što volim bez velike buke i svakodnevnog stresa.

Kako vam danas izgleda medijska scena u poređenju sa godinama u kojima ste pravili svoje prve novinarske korake?

- Na stranu tehnološka revolucija koja je olakšala posao radnicima u medijskoj industriji, mi živimo u vremenu globalne apostastije. Sistem vrednosti je poremećen i nažalost koliko mogu da primetim više ne postoje neki strogi kriterijumi prilikom odabira kadrova koji dobijaju angažmane u raznim redakcijama. Čast izuzecima. Kada sam završavao Fakultet političkih nauka u Sarajevu, imali smo praksu na državnoj radio-televiziji. Bili smo u obavezi da posećujemo logopede i lektore kako bismo mogli da se pojavimo ispred radijskog mikrofona i televizijske kamere. Ponosan sam na činjenicu da sam išao na vežbe kod čuvene sarajevske spikerke Jasminke Šipke koja mi je pokazal veštine dobrog i pravilnog govora. Danas je sve ubrzano i prioritet se daje onima koji lepo izgledaju, dok se potcenjuje ono najvažnije a to su obrazovanje, elokvencija, inteligencija i dikcija.

Šta vas je podstaklo da se posvetite izučavanju astrologije?

-Često sam imao konflikte na poslu kojim sam se bavio. Ja sam rođeni buntovnik koji ne voli autoritete, ali nisam egoističan u smislu da sebe smatram važnijim i pametnijim od drugih. Jednostavno sam čovek koji voli da sve radi samostalnoali i da stičem iskustva i kroz trnovit hod po stazi života. Shvativši da imam problem u prilagođavanju poslovnom timu, tražio sam rešenje za svoj problem. Ništa do sada nisam dobio na poklon nit stekao na lagan način. Teškoće me prate od najranijeg detinjstva i logično je bilo da krenem u potragu za odgovorima zašto mi se neke stvari dešavaju, a na koje nisam mogao svesno da utičem. Tako je sve počelo i danas sam srećan zato što sam samouk kada je reč o sticanju astrološkog znanja, a srećna je i armija mojih klijenata kojima je Bog kroz mene pomogao.

Koliko vam je kao čoveku teško nositi taj krst koji se odnosi na razne astrološke i vizionarske spoznaje koje često i nisu tako pozitivne?

-Hvala vam za ovo pitanje. Mnogi me to stalno pitaju i ja im uvek iskreno kažem da nije lako, ali ovo je posao koji volim i kroz koji pomažem unesrećenim dušama. Kada dobijete povratne informacije od ljudi koji odustali od suicida ili od ženakoje su donele odluku da neće otići na kiretažu, dobijete snagu za dalji rad. Mnogo toga vidim i bez analize horoskopa, a vizije mi se veoma često pojavljuju koje neretko delim sa pratiocima na Fejsbuk stranici Web Astrolog Velimir Remić. Često se raspravljam sa majkom koja ne voli da sluša moje prognoze i koja insistira da objavljujem samo srećne vesti. Ali život je poput mozaika i nije sve tako ružičasto kako bismo mi želeli da bude. Ne objavljujem baš sve što vidim u horoskopu ili vizijama koje dobijam jer sam svestan odgovornosti prema velikoj masi ljudi koja prati moj rad. Trudim se da izborom reči saopštim sve što bi se moglo desiti u određenim delovima sveta jer živimo u vremenu kada informacija spasava ljudske živote.

Možete li nam navesti neki zanimljiv primer kada je nekome spasen život zahvaljujući vašim upozorenjima?

-Mnogo je takvih slučajeva i sve te čudesne priče sam pretočio u knjigu „Ruka spasa“. Sećam se trenutka kada sam objavio kako će biti opasno putovati u islamske zemlje zbog mogućih terorističkih napada. Posebno sam izdvojio Egipat. Javila mi se devojka iz Srbije koja je rekla kako baš treba da krene na letovanje u Egipat i da je strah nakon što je pročitala moje upozorenje. Rekao sam joj da odluči svojom slobodnom voljom te da situacija nije naivna. Odložila je godišnji odmor, dok su njene drugarice smatrale kako ja lupetam gluposti te su otputovale na egipatsku destinaciju ukojoj se desio teroristički napad, kada je naoružani islamista pucao po plaži ispred hotela. Čuvši za to, javila mi se sva prestrašena i zahvalila što sam na vreme uključio astro alarm koji joj je spasao život. Na sreću, njenim drugaricama ništa se nije desilo osim ogromnog šoka zbog kog više nikad neće letovati u toj zemlji.

Mnogi vas u komentarima na društvenim mrežama osuđuju zbog povezivanja pravoslavne duhovnosti i astrologije? Zbog čega to radite?

-Gospod je Tvorac svega vidljivog i nevidljivog pa tako i svemira, planeta i zvezda. Mismo deo makro kosmosa i suvišno je da detaljnije ulazim u analizu koherentnosti između duhovnosti i astrologije, jer svako ko je natprosečno inteligentan, zna da horoskop nije nikakva đavolja nauka kako nam je pojedini sveštenici prezentuju. Ako ja kroz sastrološki angažman uspem da ljudima ukažem gde su to satanske zamke na njihovom životnom putu i ako oni uspeju da ih izbegnu i spasu se nevolja, nesreća i raznih pošasti, pa kako to može da bude greh? Spasenje ljudskih duša ne može biti Bogu mrsko. Gospod je ljubav. Imate primere mnogih crkava i manastira u kojima se nalaze freske sa elementima zodijaka. Jedna takva pravoslavna bogomolja nalazi se kraj Grocke u Beogradu. Tačnije u manastiru Rajinovac postoji čudotvorna ikona Bogorodice na kojoj se osim nje nalazi i Isus koji u ruci drži kuglu na kojoj je iscrtano 12 znakova horoskopa. Ako meni ne verujete idite lično pa se uverite. To je dokaz da tu ipak ima neka tajna veza. U godinama i decenijama pred nama, mnoge tajne biće otrkivene. Sve ovo ispričao sam i mom lokalnom parohu koji me je dugo slušao i analizirao i naš razgovor zaključio rečima „Čist si momak“ te me tom prilikom zakrstio i blagoslovio.

Do sada ste objavili četiri knjige i to sve samostalno bez velike medijske podrške ili pojavljivanja na književnim sajmovima. Koja je tajna vašeg uspeha?

-Važno je pisati iskreno, toplo i osvešćujuće kako bi se ljudi probudili i učinili nešto na putu do spasenje svoje duše. Pišem o svim pošastima koje vrebaju običnog čoveka ali i o zamkama globalističkih elita koje predugo ugnjetavaju Božiju decu na zemlji. Čitaoci su to prepoznali i pružaju mi podršku zato što otvoreno pišem o temama o kojima ne govore oni koji su direktno pozvani da ih analiziraju. Pravoslavni duhovnici su govorili kako je svako od nas dužan da pruža svoj doprinos u buđenju uspavanih duša, neko pisanom rečju, neko govorom, a neko konkretnim akcijama na terenu. Izabrao sam književno stvaralaštvo i veoma sam zadovoljan. Želja mi je da moje knjige pre svega budu prevedene na Ruski ali i ostale svetske jezike.

O čemu ste pisali u knjizi „Rat za duše“?

Reč je o upozoravajućem delu u kom akcenat stavljam na temu poslednjih vremena i progona pravoslavnih hrišćana, koji smetaju novom svetskom poretku. Tu je i priča o nadolazećem čipovanju ljudi odnosno promociji žiga zveri, ukidanju papirnog novca i uvođenju jedne svetske valute i jednog predsednika sveta. Dotakao sam se i proročanstava svetih otaca koje sam uvrstio u ovu knjigu od koje mnogo očekujem. U toku je globalni rat za duše.

Pred nama je prestupna 2020.godina. Prema narodnim verovanjima, biće teška i mučna. Na šta planete ukazuju?

-Tačno je da će 2020. biti teška na globalu i da će je obeležeti tranzit sporih planeta kroz znak Jarca. Tu su Jupiter, Saturn i Pluton, a od 17. februara i Mars će biti u istoimenom znaku. Ovo su vrlo izazovni tranziti i posebno će biti u opasnosti Bliski Istok, Azija ali i Balkan kao i delove zapadne Evrope. Srbija i ostale srpske zemlje biće zaštićene Božijim blagoslovom, tako da šta god da se bude dešavalo globalno, mi ćemo biti pošteđeni. Nakon mnogo godina patnje i muke koja nam je poslata s ciljem osvešćivanja i jačanja sloge među ljudima, Srbija će nastaviti da beleži trend uspeha svoje ekonomije i već sada se može reći da je najjača zemlja na Balkanu. Ono što treba da raduje srpski narod jeste još veća pomoć Rusije srpskoj državi i to na svim nivoima. Srpski narod će u prvoj polovini godine biti dosta nervozan, agresivan i sklon nasedanju na tuđe provokacije pa apelujem na ljude da izbegavaju bilo kakve demonstracije koje su moguće pod uticajem stranog faktora.

Aleksandar Vučić će ponovo odneti pobedu na izborima, ali su moguće neke nove koalicije i osveženja u novoj vladi. Savetujem Srbima da izbegavaju putovanja u Ameriku u u prvih šest meseci 2020. godine. Horoskop ukazuje i na odlične aspekte u vezi sa gasovodom koji iz Rusije preko Turske i Bugarske dolazi u našu zemlju. Uspeh će beležiti naftna i farmaceutska industrija. Sve više privatnika opredeliće se za uzgoj organske hrane, ali i za proizvodnju rakije i vina koja će svoje mesto naći na inostranom tržištu. U Beogradu su aspektovani obračuni iz vatrenog oružja i to u krugovima ljudi iz „podzemlja“, a biće i neprijatnih scena na mostovima kao i nesreća na gradilištima. Postoje dobri izgledi za stvaranje tzv. „mini šengena“ koji će doneti dobro svima u regionu. Republika Srpska biće primorana da se brani kroz Narodnu Skupštinu u kojoj će često biti aktiviran mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa jer će u Predsedništvu BiH doći do novih preglasavanja Milorada Dodika.