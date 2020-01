Vučić čestitao Božić, posebno narodu i episkopima u Crnoj Gori

View this post on Instagram

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Božić srpskom patrijarhu Irineju, sveštenstvu Srpske pravoslavne crkve i vernicima. „Vaša Svetosti, Neka ovaj Božić donese Vama lično, monaštvu, sveštenstvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve svako dobro i blagoslov. Neka nam ovaj sveti praznik donese mudrost i istrajnost kako bismo učvrstili neprolazne moralne i duhovne vrednosti koje ujedinjuju ljude i koje otvaraju naša srca za svako dobro delo. Želimo da nam radosni praznik rođenja Bogomladenca da snagu da pobedimo sva iskušenja u miru i dostojanstvu. Posebno ove godine želim da čestitam Badnji dan i nastupajući Božić episkopima srpske crkve u Crnoj Gori i verujućem srpskom narodu u Crnoj Gori, koji najradosnije praznike dočekuje sa strepnjom i zabrinutošću zbog teških prilika u kojima se nalazi. Molimo se Gospodu da nam podari veru da zajednički možemo da stvorimo bolji i srećniji život za sve nas i našu decu, da nam daruje bratske ljubavi kako bismo što više učvrstili temelje naše države u kojoj će svi ljudi dobre volje moći da žive u miru i blagostanju i da nam ojača nadu da ćemo svaki Božić sve radosnije dočekivati, uz svevremeni pozdrav - Mir Božiji, Hristos se rodi! Vaistinu se rodi".