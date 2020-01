Danas uglavnom maglovito i tmurno, u pojedinim krajevima biće i sunčanih intervala

Maksimalna dnevna temperatura u pojedinim krajevima do devet stepeni Celzijusa.

Po pojedinim kotlinama i nizijama, kao i u istočnoj Srbiji veći deo dana biće maglovito i tmurno, uz mraz i slab vetar promenljivog pravca.

U brdsko-planinskim predelima biće pretežno sunčano, u Banatu i Pomoravlju će doći do podizanja magle i razvedravanja usled pojačavanja jugoistočnog vetra.

Najniža temperatura od -7 do -2 stepena, a najviša dnevna od -1 do 4 stepena, u mestima sa više sunčanih intervala do 9 stepeni.

U Beogradu će do sredine dana biti mraz i magla uz poledicu. Posle podne i uveče pojačavanje jugoistočnog vetra, podizanje magle i razvedravanje.

Najniža temperatura oko -3 stepena, a najvisa oko 2 stepena.

U subotu se jutarnja magla očekuje izvan košavskog područja, gde će duvati umeren i jak, a na jugu Banata i olujni jugoistočni vetar.

U toku dana malo do umereno oblačno i suvo, samo će se po pojedinim kotlinama i u Timočkoj Krajini magla ili niska oblačnost zadržavati veći deo dana.

U nedelju i ponedeljak ponegde na zapadu i jugu Srbije slab sneg, a zatim do kraja perioda pretežno oblačno, stabilno i uglavnom suvo.