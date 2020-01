KOŠAVA ODUVALA ZAGAĐENI VAZDUH, ALI EVO KADA NAM SE VRAĆA MAGLA! Saznajte šta je istina, a šta zabluda o OTROVIMA KOJE UDIŠEMO!

Već od danas lakše ćemo disati jer će padavine i košava "oduvati" maglu i zagađenje. Samo se u Valjevu, Užicu i Kosjeriću i u narednim danima očekuju povišene koncentracije opasnih čestica.

Već od danas u Srbiji ćemo lakše disati jer će padavine i košava "oduvati" maglu i zagađeni vazduh! Zagađenje je gotovo u celoj Srbiji juče bilo umanjeno, a samo se u Valjevu, Užicu i Kosjeriću i u narednim danima očekuju povišene koncentracije opasnih čestica.

Stručnjaci zaposleni u Agenciji za zaštitu životne sredine objasnili su na koji način mere koncentraciju PM čestica i ostalih zagađivača. Vazduh koji se kontroliše "usisava" se sa visine od tri metra iznad tla i zatim se direktno ubacuje u specijalne aparate i mašine koje mere koncentraciju PM čestica, ugljen-monoksida, sumpor-dioksida, azot-dioksida i prizemnog ozona.

Redovna kontrola

Načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha Milenko Jovanović otkriva da će u narednim danima doći do drastičnog poboljšanja kvaliteta vazduha u celoj državi.

- Najavljene su meteorološke promene koje će doneti vetar i ponegde sneg, pa se očekuje drastičan pad koncentracija polutanata, a samim tim i poboljšanje kvaliteta vazduha u celoj Srbiji - kaže on, i objašnjava da je zagađenje veliko zbog nepovoljnih meteoroloških uslova.

Nije povećan broj preminulih od zagađenog vazduha Ministarstvo zdravlja upozorava javnost na pojavu netačnih i krajnje zlonamernih informacija o tome da je u Beogradu povećan broj smrtnih slučajeva usled zagađenja vazduha! Ove godine zabeležen je manji ukupan broj smrtnih slučajeva u glavnom gradu u odnosu na isti period nekoliko prethodnih godina. - U prilog tome govori činjenica da je u Beogradu u prvih 15 dana januara zabeleženo ukupno 657 smrtnih slučajeva. Poređenja radi, od 2016. godine se broj preminulih u januaru, u glavnom gradu kretao od 1.907 do 2.237, koliko je zabeleženo prethodne, 2019. godine. Dakle, ne samo da nije zabeležen veći broj preminulih građana u ovom periodu, već je taj broj ove godine manji nego u istom periodu prethodnih godina - napominju u resornom ministarstvu.

- Poslednjih devet dana u celoj Srbiji došlo je do povećanih koncentracija zagađujućih materija. To je zato što u dužem periodu u našoj zemlji nije bilo vetra ni padavina, što je dovelo do nagomilavanja opasnih čestica u vazduhu. U petak je, zahvaljujući vetru, u većem delu Srbije već došlo do blagog poboljšanja kvaliteta vazduha, odnosno smanjio se broj opasnih čestica. Jedino u kotlinama zapadne Srbije, a to su gradovi Valjevo, Užice i Kosjerić, i dalje nema vetra, pa se tamo i dalje zadržavaju koncentracije više od dozvoljenih prema graničnim vrednostima - kaže Jovanović.

Na naše pitanje da li su magla i zagađenje povezani, on odgovara:

- Magla i zagađenje vazduha uzrokovani su istim razlozima, a to su odsustvo vetra i padavina. Dakle, nemaju direktnu vezu jedno sa drugim, ali se javljaju iz istog razloga - napominje Jovanović.

Vučić: Nema mesta panici, ali činimo sve da rešimo problem Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je problem sa zagađenjem vazduha realan i da konačno mora da se reši, ali je primetio da postoji i kampanja! Prema njegovim rečima, Beograd je, primera radi, u sredu i četvrtak imao isti nivo čestica kao i Milano, koji je jedan od najrazvijenijih gradova. - Postoji realan problem, ali postoji i kampanja, koja je ponekad i groteskna. Problem postoji više decenija i zaista sada nema mesta panici. A magle je uvek bilo - poručio je Vučić, i dodao: - Država će rešiti ovaj problem u narednih šest, sedam godina, a na rešavanju problema zagađenja kontinuirano se radi. Najvažniji projekti su odsumporavanja i uvođenja zelene energije. EPS je u prethodnih pet godina uložio 475 miliona evra za različite filtere, odsumporavanje na blokovima termoelektrana, ali to nije dovoljno ni blizu. Dodatni problem je neuporedivo veći nivo drumskog saobraćaja, jer oko 20 odsto ukupnog zagađenja dolazi od drumskog saobraćaja. U Beogradu danas ima 650.000 automobila, gotovo dvostruko više nego pre 10 godina. Toliko smo uvećali standard. U centralnoj Srbiji ima dosta ljudi koji voze automobile sa euro 3 motorima, čiji bi dalji uvoz trebalo da bude zabranjen - naveo je predsednik.

Meteorolog "Weather2Umbrella" Đorđe Đurić kaže da nas danas i u narednim danima očekuje snažan vetar.

- U većem delu Srbije duvaće jak vetar, koji će poboljšati kvalitet vazduha i rasteraće maglu. Jedino će se u Bačkoj, Podrinju, Timočkoj i Negotinskoj krajini, kao i u kotlinama zapadne Srbije i za vikend zadržati magla, jer tamo vetar neće duvati. Uz to, u toku noći počeće da pada kiša, a u nedelju će provejavati i sneg - napominje Đurić, i dodaje:

- Temperaturna inverzija jedan je od ključnih uzroka za vazduh koji smo udisali prethodnih dana. To znači da temperatura vazduha raste sa visinom, što inače nije slučaj. Upravo zbog toga prethodnih dana je na Kopaoniku bilo sunčano i toplo sa merenjima od 8 stepeni, dok je u istom danu u Somboru izmereno minus dva stepena. Zagađenja i magla nisu nova pojava, to se sve događalo i ranijih godina, samo što je tada košava duvala dosta češće i mogla da je da rastera maglu. Ipak, po svemu sudeći, od utorka nas ponovo očekuje magla - kaže Đurić