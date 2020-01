EKIPA PINKA ZAVIRILA JE U KUHINJU PREDSEDNIŠTVA SRBIJE – Kuvari otkrivaju šta predsednik voli da jede, a šta spremaju za svetske zvaničnike (FOTO)

View this post on Instagram

U pauzi između sastanaka sa evropskim predstavnicima i svog tima za unapređenje životne sredine pomagao zaposlenima u kuhinji Predsedništva i uživao u mirisu sarme koja se priprema za ponedeljak. Hvala divnim kuvaricama Jovanki Petrović i Gordani Nenadović, kao i Šćepanu Reljiću, što im nije teško da subotom rade i što uvek pripreme najbolju hranu za zaposlene i naše goste.