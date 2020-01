TEMPERATURE IZNAD PROSEKA - Danas promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša

U Srbiji će ujutru na jugu i istoku biti oblačno mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, u ostalom delu pretežno vedro, a u nižim predelima, po kotlinama i duž rečnih tokova sa maglom.

Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab promenljiv.

Jutarnja temperatura od 0 C do 4 C, a najviša dnevna od 8 C do 12 C. Uveče i tokom noći novo prolazno naoblačenje sa severa mestimično sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu ujutru oblačno uz postepeni prestanak padavina. Tokom dana promenljivo oblačno, uz mogućnost kratkotrajne kiše.

Vetar slab promenljiv. Jutarnja temperatura od 1 C do 3 C, a najviša dnevna oko 9 C. U toku noći novo prolazno naoblačenje sa kisom.

Izgledi vremena u Srbiji do 5. februara:

Umereno oblačno sa sunčanim periodima i temperaturom iznad proseka za ovo doba godine, samo u petak uz više oblačnosti na severu i istoku sa slabom kišom.