"BOJSI, NE MOŽEŠ OVDE DA SE PARKIRAŠ!" Policajac u centru Beograda zaustavio legendu iz "Mućki", a onda mu je tražio OVO - POGLEDAJTE! (FOTO)

Zvezda nezaboravne serije "Mućke" Džon Čalis (77), čuveni preprodavac automobila Bojsi, završio je u petak u srpskoj prestonici snimanje dokumentarnog filma "Bojsi u Beogradu", o fenomenu ovog britanskog sitkoma u našoj zemlji, ali i o lepotama Srbije.

Čalis ne krije svoje oduševljenje Beogradom i Srbijom, a naročito našom bogatom istorijom.

- Lepo mi je u Beogradu jer "Mućke" ovde imaju kultni status. Ovde ljudi umeju da se zabavljaju, da se šale na svoj i tuđ račun, i znaju šta je dobra humoristička, televizijska serija - izjavio je Čalis.

Obilazeći grad, popularni Bojsi skretao je poglede mnogih prolaznika, a ispred Muzeja automobila zaustavio ga je pripadnik MUP-a Bojan Stojković, koji radi u policijskoj stanici na Starom gradu na poslovima obezbeđenja, a zaustavio ga je ne zbog prekršaja, već zbog fotografisanja.

You can’t park here Boycie,but can I have a selfie? Can’t argue with that. pic.twitter.com/rSy1LcfUDx