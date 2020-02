Beograd će uskoro biti bogatiji za PRVI MUZEJ ČOKOLADE - Posetioce očekuju VELIKA IZNENAĐENJA!

Mesto gde na svakom koraku miriše čokolada po ugledu na evropske muzeje ovog tipa osvanuće ovog meseca u Beogradu.

U planu je da se prvi beogradksi Muzej čokolade otvori krajem februara u ulici Tadeuša Košćuška broj 18 i biće popularno mesto za sve sladokusce i turiste, a ova ideja je potekla od mladog bračnog para.

- Muzej je zamišljen tako da je to putovanje kroz istoriju čokolade kroz vreme. Od nastanka kakaa u Južnoj Americi pa do njegovog dolaska u Evropu, do toga ko je konzumirao čokoladu, kakvi su bili čokoladni eksponati u Jugoslaviji i kkvi su bili čokoladni proizvodi - rekla je Tijana Marinković PR Muzeja čokolade.

Prema njenim rečima muzej će sadržati sve o čokoladi od njenog nastanka pa sve do danas.

Mnogi sugrađani se već raduju i planiraju da posete ovaj nesvakidašnji muzej u kom za razliku od drugih muzeja mogu i da degustiraju eksponate.

- Muzej neće biti kao ostali muzeji. Biće interaktivan, a posetioci će moći da izvlače poklone i želje. Eksponati će biti jestivi, i biće jedn aposebna soba za degustaciju - kaže Marinković.

On je dodala da će s enalaziti eksponat sa majanskim božanstvom čokolade iz kog će posetioci moći da dobiju svoje ''čokoladno'' proročanstvo .