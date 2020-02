Odgovori na ovih 20 pitanja su apsolutno SVE ŠTO TREBA DA ZNATE O KORONAVIRUSU

Kad god imate sumnju, pogledajte odgovore na ovih 20 pitanja o koronavirusu koja su zapravo sve što bi trebalo da znate o njemu.

Šta su korona virusi?

Korona virusi su velika porodica virusa koji mogu da izazovu bolest kod životinja, ali i kod ljudi. Ako se jedan čovek razboli od virusa, može da razvije simptome u rasponu od blagih, poput obične prehlade, pa do vrlo ozbiljnih.

Šta je uopšte novi koronavirus COVID-19?

Nosi novi naziv jer je nepravilno nazvati ga samo koronavirusom. Zapravo, u pitanju je potpuno novi soj ranije poznate grupe virusa, a potiče iz kineskog grada Vuhana gde se prvi put pojavio u decembru 2019. godine.

Da li je isti kao i SARS?

Ne. Covid-19 pripada istoj porodici virusa koji izazivaju teški aktuni respiratorni sindrom (SARS), ali nije isti.

Koliko je opasan novi soj korona virusa?

Kao i kod svih ostalih virusa i novi Covid-19 može da izazove blage simptome, kao što su kašalj, bol u grlu i temperaturu. Samo kod određenih ljudi može imati teže simptome poput pneumonije ili poteškoća u disanju. Retko dovodi do smrti.

Može li se preneti sa životinje na čoveka?

Neka istraživanja su pokazala da se i SARS-CoV preneo na ljude od divlje životinje civet 2002. godine, dok je MERS navodno prešao sa kamila na ljude u Saudijskoj Arabiji 2012. godine. Veliki broj koronavirusa odavno postoji među životinjama, ali ih one do sada ih nikada nisu prenosile na ljude. Budući da se sistemi za nadzor bolesti poboljšavaju na globalnom nivou, verovatnije je da će biti otkriveno više korona virusa u budućnosti.

Što se tiče novog virusa Covid-19, još uvek nije utvrđen tačan izvor u životinjskom svetu. To ne znači da vam ga bilo koja životinja može preneti, a posebno ne vaš kućni ljubimac. Najverovatnije je da je izvor Covid-19 virusa na kineskoj pijaci divljih životinja u Vuhanu.

Da li mogu da dobijem Covid-19 od svog kućnog ljubimca?

Ne, do sada ne postoje dokazi da životinje, a posebno kućni ljubimci prenose novi soj korona virusa.

Koliko moram da budem udaljen/a od nekoga ko ima virus?

Minimum 2 metra. Dokazano je da se virus može preneti u krugu od dva metra.

Šta mogu da uradim da zaštitim sebe?

Perite ruke! Dezinfikujte ruke alkoholom ili sredstvima za sanitizaciju ruku!

Zašto? Čišćenje ruku alkoholom ili sapunom, ubija virus čak iako se nađe na našim rukama.

Držite razdaljinu, minimum 1 metar od drugih ljudi, a čak i 2 od onih koji kijaju ili imaju temperaturu.

Zašto? Dovoljna je samo jedna mikroskopska kapljica od strane zaraženog da virus stigne do vas.

