NESTOROVIĆ ZA PINK: Ne mogu se razlikovati simptomi gripa od koronavirusa - Skoro svi koji su imali teške simptome bolesti su stari

Prof. dr Branimir Nestorović, načelnik pulmologije i alergologije u "Tiršovoj", govoreći o koronavirusu, kaže da blag slučaj oboljenja znači da je u pitanju obična kijavica.

Nestorović se osvrnuo na statistiku za obolele u Italiji u kojoj je navedeno da je 84 odsto slučajeva blago i ocenio da blagi slučajevi uopšte nisu problem.

- Ako imate neku blagu temperaturicu, urade vam test, pronađu koronavirus, vi ste bolesni, ali kakva je to bolest? Nikakva nije – ocenio je Nestorović za Novo jutro TV Pink.

Nestorović je rekao da je ovaj virus bio obična kijavica, prehlada, a da je prvi put postao ozbiljan u epidemiji SARS-a.

- Mi sada imamo veliku sreću, sada sve znamo o njemu. Tri meseca traje epidemija, mi skoro sve znamo o tom virusu – kazao je Nestorović.

Kako kaže, svuda osim u Italiji je niska smrtnost od koronavirusa.

- To je prilično neobično, to je teško objasniti. Interesantno je objašnjenje tog njihovog profesora, on kaže da su u Italiji problem higijenske navike, pranje ruku. Kaže da je relativno niska higijena razlog, a onda je rekao da su možda samo nesrećan narod – izjavio je Nestorović.

On je objasnio da postoje četiri žarišta, u Južnoj Koreji, Italiji, Kini i Iranu.

- Iran je izgleda najgore pogođen. Izgleda da je najveća epidemija u Iranu – kazao je Nestorović i dodao da se virus ponaša jako čudno.

Nestorović kaže da se ne mogu razlikovati simptomi gripa od koronavirusa.

- Isti su potpuno, znači, temperatura, kašalj, bolovi u zglobovima, bolovi u mišićima…skoro isto. Skoro svi koji su imali teške simptome bolesti su stari – objasnio je Nestorović.

Teniski trener Bogdan Obradović, koji se nedavno vratio iz Šangaja, rekao je da je u Šangaju bio angažovan veliki broj volontera da rade na metro stanicama, da mere temperaturu i budu neki nivo bezbednosti.

Obradović je rekao da je ključ u svemu da je Kina zemlja koja je visoko podigla standarde u svemu, pa tako i u zdravstvu.

- Kada se pojavio virus u decembru mesecu, zato se zove COVID-19, jer se pojavio 19. decembra, oni su preduzeli mere koje smatraju potrebnim, mereno njihovim standardima – kazao je Obradović.

Kako je dodao, Vuhan je jako spojen sa još jednim gradom, tako da zajedno sa njim tu ima 17 miliona stanovnika.

Obradović kaže da je Kina prvo u liftovima stavila sunđerastu napravu gde su zakačeni, kao oni tuferi za uši.

- Tako da kada uđete u lift ne dodirujete uopšte dugmiće, nego uzmete taj tufer, kliknete njime na koji ćete sprat ići i onda imate kantu u kojoj to bacite. Oni su sve uradili do najvišeg mogućeg nivoa – ocenio je Obradović.