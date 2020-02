Pelemiš za Pravac: Nema razloga za strah zbog virusa, ova bolest je manje opasnija od gripa

Teško je reći u ovom trenutku koliko Srbija još biti izuzeta od koronavirusa i moramo da budemo oprezni, da čekamo i da pratimo stanje u svetu, rekao je infektolog prof. dr Mijomir Pelemiš.

-Ne treba reč "panika" koristiti, bolje je reći nema razloga za strah, ali ima razloga za ozbiljan rad, pogotova nas lekara i svih pratećih službi koje nam pomažu u ovom trenutku da preduzmemo sve odgovarajuće mere kako bi sprečili ovu infekciju, odnosno ako do nje dođe kako bismo se izborili na najbolji način – naglasio je on u emisiji „Pravac“ na Pink3.

Kako ističe, niko nije zaštićen, samo što različite države imaju različite zdravstvene sisteme i dodaje, da ako imate dobar i uređen zdravstveni sistem, imate veću šansu da se izborite sa bilo kojim problemom pa i ovim.

-Ako preduzmete odgovarajuće mere, ako informišete građane o problemu koji je nastao i preduzmete adekvatne mere da biste sprečili različite propagandne vesti i da kažete ljudima pravu istinu, ne smete da ništa krijete. Ovo je virusna infekcija, slična gripu, za koju možemo, za sada da kažemo da je manje opasnija od gripa - naglasio je on.

Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije istakao je da kada govorimo o globalnoj privredi, uticaj koronavirusa je u tome što se epidemija pojavila i najviše pogodila Kinu, koja je sada druga privreda sveta, odmah nakon SAD.

-Ako uzmemo uporediv događaj, kao što je epidemija virusa SARS iz 2003. godine, tada je učešće kineske privrede u globalnom BDP-u bilo oko 4 procenta, a danas je oko 17. Tako da u tom smislu učešće Kine u globalnom rastu je značajno veće - ističe on.

Kako napominje, Kina sa svojim stopama rasta od 6 odsto i sa ogromnom ekonomskom bazom je jedan od glavnih pokretača privrednog rasta.

-Glavni eksperti iz oblasti medicine u Kini kažu da je, u skladu sa njihovim projekcijama sa početka godine, vrhunac epidemije prošao sredinom ovog meseca i da očekuju da će već u aprilu biti epidemija stavljena pod kontrolu- naglasio je Stanić.

-Međutim, kada govorimo o ovim dešavanjima van Kine na to su reagovale i berze, koje su vrlo osetljive i možemo slobodno reći da su one panično reagovale - dodaje on.

Ističe i da su berzanski indeksi pali za skoro 10 procenata od početka godine i napominje da možda imamo sreće što je sutra kraj radne nedelje kako bi se tokom vikenda bolje sagledala situacija.