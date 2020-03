SAMO ZAJEDNO MOŽEMO DA POBEDIMO! Vučić uputio poziv volonterima da pomognu u borbi protiv koronavirusa

View this post on Instagram

Само заједно можемо да победимо. #budivolonter #koronavirus Уколико не спадате у ризичну групу, млади сте и здрави, имате слободног времена и желите да помогнете угроженим категоријама становништва сада то можете учинити пријавом на нови јединствени систем за евиденцију волонтера и волонтерки у Републици Србији budivolonter.gov.rs. У данима пред нама, када је потребно да најугроженији остану у својим домовима како се не би заразили коронавирусом, помоћ волонтера и волонтерки је веома важна.