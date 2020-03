Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je večeras telefonom sa šeikom Muhamedom Bin Zajedom, prestolonaslednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), a kako Tanjug saznaje, pomoć te zemlje u Srbiju stize u subotu.

Bin Zajed je večeras na Tviteru napisao da je telefonom razgovarao sa predsednikom Srbije o bilateralnim odnosima i zajedničkim naporima u borbi protiv Covida-19.

- UAE nastavlja da pruža svu podršku međunarodnim naporima usmerenim na suzbijanje širenja virusa korona - naveo je Bin Zajed.

In a telephone conversation with the President of Serbia, Aleksandar Vucic, I discussed bilateral ties and joint efforts to tackle Covid-19. The UAE continues to provide all support to international efforts aimed at controlling the spread of the coronavirus.