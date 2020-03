VUČIĆ I BRNABIĆ NA SASTANKU SA SVIM INSTITUCIJAMA KOJE UČESTVUJU U BORBI PROTIV KORONE - Predsednik Srbije večeras se obraća javnosti

View this post on Instagram

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijerka @anabrnabic sastali su se sa predstavnicima Ministarstva odbrane, Ministarstva zdravlja, Ministarstva unutrašnjih poslova, bezbednosnih službi, gradske uprave Grada Beograda i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv korona virusa.