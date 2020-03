Stanisavljević za Pink: Mere Vlade Srbije protiv koronavirusa spašavaju ljudske živote - Najstarijim sugrađanima će biti sve obezbeđeno

Nataša Stanisavljević, sekretarka Grada Beograda za socijalnu zaštitu, potvrdila je za Pink da je obezbeđeno sve neophodno za život starijima od 65 godina kojima zbog preventivnih mera Vlade Republike Srbije radi zaštite od koronavirusa nije dozvoljeno da se kreću van svojih domova.

- Najstariji sugrađani koji su sada obuhvaćeni merama Vlade Republike Srbije moraju da znaju da su to mere koje spašavaju ljudske živote. To su mere - Ostanite kod kuće. To ponavljamo svaki dan i ponavljaćemo dok svi ne shvate da je najbolje po njih da ostanu u svojim domovima jer se tako spašavaju ljudski životi - rekla je Stanisavljević.

Kako jer navela, Grad Beograd je kao odgovorna lokalna samouprava preduzeo sve mere kako bi se starijim sugrađanima obezbedilo sve neophodno za život.

- Beograd je prvi obezbedio sve opštinske kol centre. Od 17. marta su počeli sa radom. Presek od jučerašnjeg dana je da smo imali 16.500 poziva. Za devet dana je čak 16.500 najstarijih građana pozvalo kol centar - ukazala je Stanisavljević.

Prema njenim rečima, najčešća pitanja starijih građana ticala su se dostave namirnica, lekova, dok je veliki broj građana kontaktirao kol centar samo da bi razgovarao sa nekim.

- Kol centri rade od osam do šesnaest sati. Najstariji sugrađani naručuju sve što im je potrebno u prepodnevnim časovima. Želim da se zahvalim svim onim volonterima koji pomažu na terenu, svim onim volonterima i vatrogascima koji pomažu opštinskim kol centima. U ovom trenutku na terenu je između 600 i 700 volontera - naglasila je ona.

Stanisavljević je uputila i na sajt vlade Srbije www.budivolonter.go.rs, gde se svi zainteresovani građani mogu prijaviti da budu volonteri.