UPRAVO POČINJE POLICIJSKI ČAS - to nije jedina NOVA MERA koja se primenjuje od danas

Koje mere je Vlada do sada uvela da spreči širenje virusa, koje je POOŠTRILA?

U Srbiji je od danas, u sklopu mera koje je donela Vlada Srbije u borbi protiv koronavirusa, zabranjeno kretanje vikendom posle 15 sati.

Uoči nedelje kada se očekuje najveći rast obolelih pacijenata, mere samoizolacije su produžene sa 14 na 28 dana i povučena je odluka da vlasnici svoje kućne ljubimce mogu šestati od 20 do 21 sat,

Prateći situaciju u vezi sa virusom COVID 19, Vlada Srbije iz dana u dan donosi (ili povlači) nove mere koje za cilj imaju da smanje širenje opasnog virusa zbog kog je u Srbiji život izgubilo 11 osoba.

Koje je sve mere donela Vlada Srbije?

Vanredno stanje i zatvaranje granica

Vlada Republike Srbije saopštila je 15. marta da zbog širenja korona virusa na snagu stupa vanredno stanje. Istog dana, premijerka Srbije Ana Brnabić saopštila je da Srbija zatvara granice i da će ulazak naših državljana iz drugih zemalja biti moguć, ali da će najpre morati da idu u izolaciju od 14 ili 28 dana u zavisnosti od toga iz koje države pristižu. Nekoliko dana kasnije, zatvoren je i beogradski aerodrom "Nikola Tesla" , čime su obustavljeni svi međunarodni letovi.

Zatvaranje škola, vrtića...

Odmah za odlukom o vanrednom stanju stigla je i nova mera - zatvaraju se obrazovne ustanove, a đaci školsku tablu zamenjuju televizorom, pošto je nastava iz učionica "preseljena" na kanale Radio-televizije Srbije. Uz to, ispitni rokovi su odloženi, pa su tako na prinudnoj pauzi i studenti. Oni koji su boravili u nekom od studentskih domova u glavnom gradu su iseljeni.

Ograničen izlazak građanima, starijima od 65. godina zabranjen

Još 15. marta, kada su iz sata u sat saopštavane nove mere koje će morati da se poštuju u toku vanrednog stanja, kroz svako zvanično obraćanje provejavao je apel najstarijim sugrađanima da ostanu u svojim domovima, a da za svakodnevne obaveze angažuju nekog drugog.

Kako su penzioneri bili neposlušni, na snagu je stupila potpuna zabrana kretanja lica koja su starija od 65 godina u gradskim područijima i 70 godina za one iz seoskih sredina. Nedelja je odabrana kao njihov dan, kada u ranim jutarnjim časovima mogu izaći u kupovinu u jednoj od radnji koje se zorom otvaraju specijalno zbog penzionera.

Takođe, svim drugi, mlađim, građanima Srbije, uvedena je mera zabrane kretanja od 20 časova uveče, do 5 ujutru, takozvani policijski čas. Ta mera sada je korigovana, tako da je vikendom moguće biti van kuća do 15 sati, a radnim danom do 17.

Vlasnicima ljubimaca omogućena, pa zabranjena šetnja Vlasnici kućnih ljubimaca odmah po donošenju policijskog časa, dobili su dozvolu da u periodu od 20 do 21 sat svakog dana, na maksimum 20 minuta, izvedu svoje kućne ljubimce napolje. Odmah je saopšteno da jednog psa može voditi samo jedna osoba i da građani šetnju moraju obavljati u krugu od 200 metara od mesta prebivališta. Međutim, kako je veliki broj onih neodgovornih koji su vreme za ljubimce zloupotrebili, pa u navedeno vreme odlučili da se prošetaju, ova mera je juče povučena, tako da su vlasnici i njihovi ljubimci sada "osuđeni" da poslednju šetnju obave do 17 sati radnim danom, odnosno 15 sati vikendom.

Ograničavanje javnog okupljanja

Ova mera iz dana u dan poprimala je nove oblike, ali je od samog donošenja za cilj imala da se što je više moguće smanji kontakt koje građani ostvaruju međusobno. Najpre nije bilo dozvoljeno okupljanje stotinu ljudi, zatim 50, a ta brojka u ovom trenutku je pet. Distanca između građana u svakom trenutku mora biti najmanje dva metra, a na površini od četiri kvadratna metra ne može boraviti više od jedne osobe.

U skladu sa tim, prehrambene prodavnice i prostorije gde se pružaju šalterske usluge ograničeli su broj osoba koji mogu boraviti u jednoj prostoriji, pa su tako počeli da se formiraju dugački krivudavi redovi ispred trgovina, apoteka, banaka...Nekoliko dana kasnije, rad kafića, restorana i svih drugih ugostiteljskih objekata je zabranjen.

Zabranjen izvoz lekova, proizvoda...

U cilju predostrožnosti, kako su ovu odluku objasnili u Vladi Srbije, pooštrene su mere koje se odnose na zabranu izvoza lekova, pa je tako zabrana izvoza počela da se odnosi ne samo na lekove proizvedene u Srbiji, već sve one koji se nalaze na teritoriji naše zemlje. Zabranjen je izvoz suncokretovog ulja, suncokreta u ljusci i poluprerađenog ulja.

Ukidanje javnog prevoza i međugradskih linija

Autobusi, vozovi i brodovi bukvalno su stali 20. marta kada je Vlada Srbije uvela zbranu obavljanje međumesnog prevoza putnika na teritoriji cele zemlje. Zabranjen je autobuski i železnički saobraćaj za prevoz putnika, ali i međunarodni i vodni saobraćaj.

U glavnom gradu uvedene su posebne linije za prevoz građana koji moraju na posao, a na tim linijama vožnja je moguća samo uz posebnu potvrdu.

Otvaranje privremenih bolnica

Otvaranje novih centara, privremenih bolnica kako ih još nazivaju, gde će biti smeštani zaraženi korona virusom sa lakšom kliničkom slikom, proteklih dana odvijalo se ubrzanim tempom, tako da su u Srbiji trenutno oformljene dve takve ustanove: na beogradskom Sajmu i niškom Čairu.