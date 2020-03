PRED NAMA SU KRUCIJALNE DVE NEDELJE! Sledi KULMINACIJA EPIDEMIJE KORONAVIRUSA U SRBIJI, a evo kada da očekujemo OLAKŠANJE

Naredne dve nedelje rešavaju sudbinu Srbije, najavljuje epidemiolog Kon.

- Ovo su najznačajniji, krucijalni dani u borbi protiv korona virusa, a da li su prekretnica to ćemo tek videti - izjavio je epidemiolog dr Predrag Kon.

Dolaze topliji sunčani dani, tada mora da se desi nešto, ali ćemo tek videti šta nam ti dani donose, istakao je Kon.

- Ne smemo da dozvolimo da nam se desi italijanski ili španski scenario, nalazimo se u najtežim nedeljama - rekao je Kon.

Osvrnuo se i na činjenicu da je danas bilo manje pozitivnih na korona virus u odnosu na juče.

- To znači da je došlo do zaravnjenja. Svako zaravnjenje je velika dobit, ali to ne znači da narednih dana ne očekujemo porast. Pratićemo dalje situaciju i reagovati u sklopu toga - rekao je Kon.

Na pitanje da li dovoljno slušamo, on kaže da je nama disciplina sada apsolutno neophodna i ponovio da su ovo krucijalne nedelje.

- Važno je da Srbija što više odloži taj maksimum i da obezbedi dodatne kapacitete. Nema dileme da je do sada urađeno dobro, to sada mora samo da dobro funkcioniše, to je novi izazov, nov motiv za sve. Treba da se javi poziv lekarima.

On se osvrnuo i na saradnju sa Vladom Srbije, za koju kaže da je bila izuzetna.

- Imali smo odziv u svakom momentu. Učinjeno je jako mnogo, za ceo moj radni vek, tako nešto nisam doživeo. Ovakvu brzinu rekakciju nisam video. Sada svi moramo izvući sada iz sebe više. Ako naše društvo nađe snage da se odupre ovakvom izazovu, ono je položilo ispit zrelosti. Lako ćemo posle da se svađamo i prenemažemo. Nisam sada za strože mere, vlast je ta koja odlučuje šta će se sprovoditi. Ali, ako ne funkcioniše, a vidimo da raste broj umrlih, onda znači da trebamo da budemo restriktivniji. Ako se sprovodi, onda nema razloga za restriktivnost. Prema tome, sve zavisi od nas. Moramo dodatno izvući iz sebe, jednostavno nema više vremena - rekao je dr Kon.

On je poručio svojim kolegama, medicinskim sestrama i lekarima, da nađu dodatne snage za vežbanje.

- Vežbajte stavljanje i skidanje zaštitne opreme. Nema više kada. Dovoljno je nekome ko je verziran da to proba nekoliko puta, pogotovo ako je mlađi. Nadam se da će mlađi biti angažovaniji jer više mogu da se koncentrišu, više mogu da iznesu iz sebe. Mi koji smo stariji, gledamo sa strane, tu smo samo da sve pripremimo, ali nismo u prvim borbenim redovima.

On je pohvalio vojsku koja je obezbedila logističku podršku i osvrnuo se na pandemiju iz 2009. godine.

- Pandemija 2009. i 2010. nije shvaćena ozbiljno u Srbiji. Uradili smo sve u smislu pripreme, ali smo izubili 137 ljudi te prve godine i kasnije, jer nismo sproveli masovnu imunizaciju. U ovoj situaciji je to drugačije, ne mogu to da poredim zato što je smrtnost sada značajno veća. Ona rekacija tada je bila maksimum u onom trenutku i tadašnjeg ministra koji je bio nosilac podrške.

Na pitanje kada će kraj, rekao je da je siguran da će Srbija da izađe iz ovoga kao pobednik.

- Maksimum će biti u šestoj nedelji, a trajaće posle toga još mesec dana. Dakle, ceo april i praktično ceo maj, do juna, onda očekujem jedno ozbiljno olakšanje.

Kaže da bi oko pravoslavnog Uskrsa očekuje vrhunac epdiemije. Nije mogao da predivdi hoće li privremene bolince da budu pune.

- Ne znam hoće li biti pune, ali važno je da smo obezbeđeni - rekao je on.

On je poručio građanima Srbije da izdrže i da je siguran da će Srbija da izađe iz ovoga ne samo kao pobednik neko i kao neko ko je u stanju da se izbori sa ovom situacijom.

- Sigurno izlazimo iz ove situacije, dočekaćemo zajedno slobodu - poručio je Kon.