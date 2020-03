POLICIJSKI ČAS OD 24 SATA: Evo kako bi izgledao, koji su PREDUSLOVI DA SE UVEDE i KADA NAS OČEKUJE!

Ključno pitanje policijskog časa od 24 sata dnevno je kako će se građani snabdevati namirnicama i lekovima.

Odluka o uvođenju potpune zabrane kretanja odložena je za uoči Uskrsa, i zavisiće od razvoja epidemije, ali i od učestalosti kršenja propisanih mera.

Predsednik Vučić je naglasio da Srbija ima bolničkih kapaciteta za 20.000 ljudi i podvukao da ako se pridržavamo mera i discipline, možemo za mnogo kraće od dva meseca da izađemo iz ove situacije.

Epidemiolog i član Kriznog štaba dr Branislav Tiodorović potvrđuje da se u štabu dosta razmišlja o uvođenju policijskog časa od 24 sata dnevno, ali da odluka još neće biti doneta.

- Ako se nastavi ovako neodgovorno ponašanje građana, pogotovo u Beogradu, postoji mogućnost da uvedemo policijski čas od 24 sata dnevno. Jednostavno, moraju ljudi da budu disciplinovaniji. Začuđujuće je kako su se ponašali za vikend – ocenjuje Tiodorović.

Naravno, osnovno pitanje u vezi sa uvođenjem policijskog časa 24 sata dnevno jeste na koji način će se građani snabdevati namirnicama i lekovima.

- To nije u nadležnosti epidemiologa. Vlast je ta koja odlučuje kako će biti sproveden policijski čas i snabdevanje. Svakako određen broj ljudi će morati i dalje da izlazi iz kuće i da nastavi da radi poput zdravstvenih radnika, proizvođača hrane i energije, vojnika, policajaca – objašnjava Tiodorović.

Profesor na Fakultetu za bezbednost Zoran Dragišić naglašava da će policijski čas biti ekstremna i teška mera ukoliko se ustanovi.

- Krizni štab će morati da odredi način snabdevanja za građane. Verujem da će to biti krajnja mera ako se ispostavi da nijedna druga nije dala rezultata. Građani treba da znaju da ukoliko budu disciplinovani, do toga neće doći – kaže Dragišić.

Ne sumnja da će, i u slučaju uvođenja policijskog časa od 24 sata dnevno, država naći način da snabde građane hranom i lekovima.

- Građani sigurno neće ostati gladni i naći će se način dostave namirnica i medikamenata. Svi treba da shvatimo da su te mere uvedene za očuvanje zdravlja – zaključuje Dragišić.

Ni Vuhan nije potpuno blokiran

Kina je svakako reper u borbi protiv Covid-19, a u toj zemlji nije uveden klasični policijski čas od 24 sata dnevno, a u gradu koji je bio najveće žarište virusa i gde se korona prvi put pojavila – Vuhanu - kuriri su raznosili gotovo sve.

- Vuhan i cela pokrajina Hubej su bili zatvoreni i blokirani, a snabdevanje se uglavnom vršilo tako što je samo jedan iz porodice mogao da ide do prodavnice ili apoteke i vrati se kući – naglašava Tiodorović.

Kon: Preduslov ozbiljno pogoršanje situacije

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je preduslov za uvođenje 24-časovne zabrane kretanja ozbiljno pogoršanje situacije, što znači nagli skok broja zaraženih i preminulih.

- Teoretski i praktično potpuno je nemoguće ako 24 časa u 14 dana nema mogućnosti kontakta, teoretski je nemoguće da virus opstane. To (uvođenje 24-časovne zabrane kretanja) bi imalo smisla ako bi došlo do naglog skoka i posledičnog povećanja umiranja, što nije nemoguće da se desi. To je poslednja varijanta - objasnio je doktor Kon u Novom danu.

On dodaje da takva mera neće biti potrebna ako budemo disciplinovani i uspemo da "spljoštimo krivu" skroz ili "smanjimo broj novoobolelih i povećamo broj testiranih". Kon ponavlja da je umerini optimista i da je situacija u Srbiji za sada dobri.