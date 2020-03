VUČIĆ: Svakom PUNOLETNOM GRAĐANINU planiramo da DAMO PO 100 EVRA da bi povećali potrošnju! A zbog koronavirusa razmišlamo o POLICIJSKOM ČASU 24 SATA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je posao države da sačuva svaki život u Srbiji, ali je i dužnost svakog pojedinca, kaže, da bude odgovoran. Kaže, da će u zavisnosti od daljih procena i stanja na terenu, odlučiti hoće li da predloži uvođenje policijskog časa od 24 sata.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da se svim silama sa lekarima bori da sačuva svaki život u Srbiji tokom epidemije koronavirusa. Kaže da oseća veliku odgovornost za svaki život u Srbiji.

"Čekam da kineski stručnjaci kažu kad da uvedemo policijski čas u trajanju od 24 sata"

Vučić je naglasio da manjina neodgovornih ugrožava sve odgovorne.

- Rekao sam svom ocu da je super što je pomislio da prvi dan treba da izađe, ali sam mu rekao da će na taj način da ugrozi moju majku koja je odgovorna. On sada ne izlazi, samo mi je tada rekao da će izaći. Ja sam otac Danilu, Milici i Vukanu. Imam pravo da njima određujem šta će da rade, a drugima ukazujem na činjenice. Mogu ponekad da ne razumem primedbe, ali svako bi trebalo da vidi koliko se mučimo i borimo. Nemam drugih mehanizama, ako neko u inat hoće da krši mere. Neću se libiti nijednog trenutka, uvešćemo u toku sledeće nedelje policijski sat koji će trajati 24 sata. Nećemo više da imamo mrtve, zato se borimo za svakog čoveka. Zato sam se radovao kada je mladić skinut sa respiratora, kada je ozdravio "nulti pacijent". Brinem o svakome od njih, o svakome ko je zaražen koronavirusom. Nevažno šta oni misle o meni.

- Čekam da kineski stručnjaci kažu, na osnovu brojeva, onoga trenutka kad budu rekli biće uveden dvadesetčetvoročasovni policijski čas. Po stepenu smrtnosti možete videti koliki je prikriveni broj zaraženih. Pripremićemo bolnice za 20.000 ljudi. Imaće centralni kineski štab, trebalo je da dođu na dve nedelje, ali ćemo ih mi moliti da ostanu duže. I pre ta dva meseca možemo izaći iz ovoga, samo ako budemo disciplinovani. Ako uvedemo policijski čas od 24 sata na 14 dana, niko tu ne može da bude zaražen. Krug zaraženih će biti drastično smanjen, posle ćemo samo da kontrolišemo kretanja. Ako bismo ovo uspeli da uradimo, nema nikakve šanse da bi taj virus opstao. Pravili smo raziličite modele, koliko očekujemo stradalih ili zaraženih. Teške su to cifre. Želim da se borim i da se nadam - rekao je Vučić, ali nije želeo da otkrije koje cifre se u Srbiji očekuju kada je u pitanju broj stradalih i umrlih.

NOVE EKONOMSKE MERE Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je ekonomske mere kako bi Srbija i privreda prebrodile koronavirus. - Imamo para za ekonomiju, imamo i za još nešto. Razmišljamo da damo svakom punoletnom građaninu Srbije pomoć od 100 evra. Nevezano da li je zaposlen, nezaposlen, penzioner. To je oko 520 miliona evra - kaže predsednik. Želimo da pomognemo preduzetnicima da prežive, ali na to će moći da računaju samo oni koji nisu otpustili više od 10 odsto radnika. - Svi preduzetnici, mikro i mala preduzeća, za tri meseca, makar kriza oko korone i ne trajala tri meseca, platićemo minimalac - najavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić. - Svakom frizeru, obućaru, pekaru..., svima zaposlenima u njihovom preduzeću, platićemo minimalac. Frizer sada ne može da zaradi, ali će imati da plati minimalac i sebi i svom zaposlenom. Želimo da pomognemo preduzetnicima da prežive, ali na to će moći da računaju samo oni koji nisu otpustili više od 10 odsto radnika. Prema njegovim rečima, imamo više para nego drugi: - Nisam dao da se povećaju plate do maksimuma. Imamo tri vrste finansiranja u budućnosti. I EU, i MMF su rekli da se zaboravi na deficit i javni dug, ali mi i o tome vodimo računa.

"Osećam odgovornost"

Predsednik Vučić je poručio je da Srbija ne sme da rizikuje sa koronavirusom i da mere koje država preduzima nisu hir.

- Imam strah od odogovornosti. Uvek mi je dopadala uloga lošeg policajca, morao sam uvek da se borim, da saopštavam loše vesti. Neki ljudi misle da sam arogantan, i ovo je baš takva situacija - rekao je predsednik Vučić.

Kaže da su mere koje je Vlada Srbije donosila sa stručnjacima dobre, ali je rekao da ljudi moraju striktno da ih poštuju.

- Pogledajte današnju Gazelu. Tako je bilo i juče. Zato su policajci izašli danas na ulice. Najvažniji su mi životi ljudi. Ljudi moraju da razumeju da nam svaki izlazak koplikuje situaciju. Ne smemo da rizikujemo. Danas su na spisku umrlih dve bake. Nisu imale nikakvu šansu. Užasno teško to podnosim, pitam za zdravlje svakog ko je na respiratoru. Kada vidim bake i deke sa čistom kliničkom slikom, posle dva dana ode na respirator i sledi im kraj. Mladića iz Valjeva smo uspeli da vratimo u život, jer je mlad. Ne može to sa starim ljudima - rekao je predsednik Vučić.

- Zabranili smo da ljudi izvode pse. Znate zašto? Jer izađe 10 ljudi iz zgrade, pa iz druge još deset i onda stanu da pričaju. Eto zato smo uveli da ne možete da šetate pse - rekao je Vučić. -Sinoć su ljudi izlazili napolje uprkos zabrani. Ljudi se pridržavaju mera, ali ovo uvodimo zbog onih koji ne žele da poštuju zabrane. Ja vas pitam, hoćete li pravdu ili živote.

Upitan kako je, Vučić je rekao:

- Ako bih rekao dobro, ne bih, osim u zdravstvenom smislu, bio iskren, a ako bih rekao loše - demotivisao bih i destimulisao ljude, a moram da ih motivišem - rekao je Vučić.

"MLADIĆA IZ VALjEVA SMO JEDVA SPASILI, DOŠAO JE PREKASNO"

Oni koji imaju čistu kliničku sliku, posle dva dana odu na respirator i kraj, tvrdi on. Kaže da se to dešava i mladima, ređe nego starijima i onima sa hroničnim bolestima, ali da je i bitka za njihov život zahtevna.

- Mladić iz Valjeva, uspeli su da ga povrate iako je došao prekasno, skinuli ga sa respiratora i ekstubirali ga, i za neke druge ljude su uspeli to. Sveukupno gledano, situacija je jeziva! Pa i one dve bake što su preminule, nikakve šanse nisu imale. Jako teško to podnosim! Za svakog pitam kako su, za svakog ko je na respiratoru. Oni koji imaju čistu klinički sliku, posle dva dana odu na respirator i kraj - rekao je predsednik Vučić.

"Respriratori su problem, to rešavamo"

Predsednik Vuči rekao je da Srbija na sve načine pokušava da nabavi respratore i to iz celog sveta. Kaže da je bolnica "Dragiša Mišović" u ovom trenutku, najjače uporište.

- Srbija na sve strane nabavlja respiratore. Dobavljali smo iz Lajpciga. Kaira, Kine. Sa Kinezima smo imali sreću jer smo dogovarali direktono sa proizvođačima. Kupili smo 70, a dobili na poklon 100. Klinike nam izgledaju sjajno, ubacili smo nove respiratore. "Dragiša Mišović" je naše najjače uporište. Od novih 480 već smo ubacili u sistem 400. Mi smo platili još 480 koji bi trebalo da stignu u roku od osam dana. Ono što se dešava na svetskom tržištu je strašno, jer na primer mi platimo, potpišemo ugovor i onda ne stignu jer neko drugi da više za pojedinačnu cenu - rekao je Vučić.

PRESEK STANJA - ZA 24 SATA JOŠ 24 OBOLELIH, 13 UMRLO U Republici Srbiji je do 15 časova 29. marta 2020. godine registrovan ukupno 741 potvrđen slučaj COVID 19. Od poslednjeg izveštaja do 15 časova, danas, testirani su uzorci 376 osoba od kojih je 82 pozitivno i 294 negativno na novi korona virus. Za sada u Srbiji borbu sa koronavirusom izgubile su 13 osobe. U poslednja 24 sata registrovano 82 slučaja.

Kaže da je Srbija obezbedila maske, čija je cena 120 dinara.

- Što se tiče ostalih potrepština, nama treba na dnevnom nivou oko 90.000 maski. Primera radi, Francuska je naručila milijardu! Sada stižu ove N95, još 15 miliona. Sve nekako uspevamo, ali je trka sa vremenom. Pratim koliko koštaju, zato smo ograničili cenu na 120 dinara, većina poštuje. A oni koji ne poštuju biće strogo kažnjeni - naveo je Vučić.

On je naglasio da testova ima dovoljno, da su sada potrebne laboratorije, do 9. aprila nova koju će Kina donirati kada bude najteže stanje, te da je rešen problem i sa kvascem.

- Snalazimo se da sve sami prozivodimo, da ne uzimamo od drugih. Doći ćemo u situaciju da moramo da smestimo 1.000 ljudi u jednom danu. Trebaće nam nove bolnice. Pogrešno je da očekujemo da ćemo da izbegnemo veći broj zaraženih. Svako jutro između pola šest i šest proveravam jesmo li izlečili nekoga, da li je neko preminuo, to je za mene noćna mora.

"Nismo očekivali da će biti ovoliko teško"

Na pitanje kako danas komentariše konferenciju za štampu održanu 26. februara, kada je sa doktorom Branimirom Nestorovićem bio optimističniji nego danas, Vučić kaže:

- Ljudi obično citiraju dr Nestorovića za koga ja mislim da je genije. Kakav je moj ton, on je skladu sa situacijom, ali nijednog sekunda ne govori da neće da se bori. I borim se svaki dan. Nisam se sakrio u mišju rupu i tada sam rekao da nas čeka ozbiljna kriza. Branimir Nestorović je želeo da bodri ljude, ali je bio optimističniji ton jer nismo imali mrtve, ali smo znali da će do ovoga doći. Ali razumem da ljudi imaju potrebu da krive nekog. Prvi smo koji smo uveli vanredno stanje, policijski čas, sve neophodne mere, nismo se dodvoravali ljudima i na to sam ponosan. Tada smo radili u skladu sa situacijom, znali smo da će biti teško, ali nismo očekivali da će biti ovako teško. Neću da dozvolim da napadju lekare, Kona i Nestorovića - podvukao je Vučić.

Predsednik Vučić je i rekao da niko u njegovom okruženju sada ne govorio o izborima, ali da je, kako kaže, zakonom propisan način postupanja po tom pitanju nakon završetka vanrednog stanja.

"GALENIKA BI TREBALO DA PROIZVODI HLOROKIN"

Predsednik Vučić rekao je da bi Galenika za 10 dana mogla da počne da proizvodi lek hlorokin. Hlorokin je, inače, lek za koji se veruje da bi mogao da se koristi za lečenje obolelih od korona virusa. On je objasnio da je uputio pismo brazilskom predsedniku Žairu Bolsonaru da se u Srbiju pošalje 150 kilograma sirovine neophodne za proizvodnju tog leka.

- Ukoliko uspemo da prebacimo to, Galenika bi mogla da za deset dana počne da ga proizvodi - naveo je on.

"KINA NAM VIŠE POMOGLA NEGO EU"

Kaže da su Kinezi najviše pomogli Srbij u brobi protiv koronavirusa koji svakog dana odnosi živote.

- Nalazimo se na evropskom putu, svi su skočili zbog izjave o Kinezima i načinu zbog kog sam ih dočekao. Zato se za Srbiju čulo svuda, jer sam rekao istinu. Pa onda, šta je rekao Kurc, Konti, Španci? Ista stvar. Mi imamo sjajnu saradnju sa svima. Čekamo veliku pomoć od Evrope, a moram da ponovim - Kinezi su do sada pomogli više - rekao je predsednik Vučić.