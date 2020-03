VUČIĆ: Neki bi hteli da me stave u duži karantin, ali ne vredi ljudi, neće vas narod!

Ljudi neće da slušaju pretnje, ljudi hoće plan i program. U političke igranke i nepozbiljnost ne mogu da ulazim, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima, nakon obilaska vinarije na Fruškoj gori.

Predsednik SNS Aleksandar Vučić posetio je danas vinariju Deurić u Maloj Remeti na Fruškoj gori, koja ima najsavremeniju opremu, i tom prilikom poručio da srpski vinari treba da prestignu slovenačke po penušavim vinima.

Predsednik Vučić osvnuo se na spekulacije o njegovom zdravstvenom stanju u vezi s a koronavirusom planom dela opozicije da se odlože izbore.

"Ne vredi im ljudi, neće vas narod. Oni su za mesec i po dana zajedno sa onim mlaim partnerom imali manje od 20 odsto. Ljudi neće da slušaju pretnje, ljudi hoće plan i program", kaže Vučić i dodaje da će izborna utakmica biti interesanta.

"U političke igranke i nepozbiljnost ne mogu da ulazim, a što se tiče nečijih želja da neko strada mislim da to govori više o drugim ljudima", rekao je Vučić.

U pravu je Kurti, ne može pod pritiskom i silom oteto

Predsednik je komentarišući najnovija dešavanja oko situacije na Kosovu, kao i stava SAD povodom taksi, rekao da su noćas premijerka Brnabić, Marko Đurić i on pravili analizu oko situacije na Kosovu.

"Potpuno sam saglasan sa izjavom Aljbina Kurtija da ništa doneseno pod pritiskom ne vredi, ali podseća kosovskog premijera da još manje vredi sve što je rezultat direktne sile, kao što je bilo u slučaju otimanja Kosova Srbiji agresijom NATO.

Kurti je u tekstu za Frankfurter algemajne cajtung rekao da potpis ispod nečega ili saglasnost na nešto što je dobijeno pretnjama ili prisilom ne može da važi i nema validnost, legitimnost, a Vučić dodaje:"Jedino u tome se slažem sa Kurtijem".

On je rekao da će tu izjavu Kurtija da ponavlja svuda, jer, kako je objasnio, ona podrazumeva da isto tako, još manje, vredi sve što je dobijeno silom:

"Kurti mora da vodi računa da sve što je silom postignuto, i agresijom protiv Srbije, strašnom agresijom 19 zemalja protiv Srbije, što je više od pretnje i direktno je prisila, mora da ima još jasniji otklon, nego prema nečijim izjavama i nečemu što ne predstavlja prisilu...", rekao je predsednik Vučić, i dodao:

"Što se Srbije tiče, čekaćemo da u potpunosti ukinu takse, neka rade svoj posao, a mi ćemo svoj. Nećemo im reći hvala kada ih ukinu, nego ćemo im reći koliku su nam štetu napravili, i probaćemo da nam u budućnosti ta šteta bude neuporedivo manja.

Predsednik je na pitanje do kada će Grenel tolerisati ponašanje Kurtija, rekao da ne misli da je Kurtijev izbor pametan.

Neki bi hteli Vučića da stave u duži karantin, ali ne vredi ljudi, neće vas narod!

"Grenel je čovek velikog entizijazma. Ti ljudi rade zajedno, ljudi u Trampovoj administraciji su veoma vredni. Ni mesnu zajednicu, da njom upravljam, ne bih voleo da dovedem u takvu situaciju, kao što neki dovode određene teritorije", rekao je Vučić.

Kako kaže, mnogo se obradovao Kurtijevoj rečenici.

"Citiraću je na svakom mestu, gde god da se pojavim. Sve ono što je silom i agresijom dobijeno na Kosovu, ne može biti uvaženo, i sa Kurtijem sam po tom pitanju saglasan", rekao je Vučić.

Želim da čujem stav Merkel, to neće biti laki razgovori

Svaki razgovor sa Angelom Merkel od izuzetnog značaja, rekao je predsednik povodom puta u Berlin.

"Cele sledeće nedeleje imaću važne razgovore sa svima. Za 7-8 dana odlazim u Berlin gde razgovori neće biti laki. Naša pozicija je jasna i čvrsta, a u njihovu argumentaciju kada ulazite teško da možete da razumete šta je smisao a kamoli nešto drugo", rekao je Vučić, i dodao:

"Oni su ubedljivo najvažniji partner. Oni sa druge strane imaju suprotno mišljanje od nas po pitanju KiM, tako da razgovori o Kosovu neće biti laki.

"Prema dosadašnjim podacima i dlaje imamo jednog obolelog od koronavirusa. Nešto je lošije stanje nego juče. Mi ćemo da se borimo za svakog čoveka koji je zaražen ne samo tim nego bilo kojim virusom", rekao je Vučić.

Vučić je uputio srdačnu čestitu i izrazio zahvalnost za rad svih zdravstvenih radnika.

"Zaista sam ponosan na to koliko je Srbija spremna na to bez obzira na to što postoji panika. Naše je da ljudima vratimo većim platama već ove godine", rekao je predsednik.

Ukoliko bi bili ugroženi, granice možemo da zatvorimo

Vučić je povodom migrantske krize rekao da granice možemo merama fizičko-tehničkog angažmana da zatvorimo.

"Pripremamo se za to da kroz tehničke mere I kroz angažman vojske i policije, reagujemo na svaki način. Ne možemo sve naše granice da zatvorimo, ali iz pravaca iz kojeg dolaze migranti, u zavisnosti od terena, kako to odluče nadležni organi, do vojske I policije, to možemo da uradimo gotovo hermetički", rekao je predsednik Vučić novinarima na Fruškoj Gori.

Poručio je građanima da ne treba da brinu o tome, a ukoliko bezbednost na bilo koji način bude ugrožena, spremni smo, kaže, da je prebrodimo.

"Srbija je ozbiljna država, koja na ozbiljan način funkcioniše I spremna je da prebrodi najveće krize. Uspeli smo da izlečimo srpsku ekonomiju od onih koji su pljačkali držvu I uništavali je na svaki način, doveli je I do bankrotstva, da bismo danas imali ovakvih divnih mesta kao što je ovo I mnoga druga", rekao je Vučić.

Sve to je bilo najteže, kaže, a sve drugo ćemo lakše da savladimo.

"Suviše je Srbija ozbiljna zemlja da ne bi mogla da izađe na kraj sa migrantskom krizom", poručio je predsednik.

Predsednik je prokomentarisao i tvrdnje o mogućim sankcijama SAD zbog uvoza ruskog naoružanja.

"Mi smo suverena zemlja, ja sam u Pentagonu razgovarao sa našim američkim partnerima i mi ćemo uraditi sve da uspešno osnažimo suverenitet naše zmelje i vojsku, a da ne ugrozimo suverenitet naše zemlje. Mislim da ta vrsta otvorenosti koja postoji između nas i Vašingtona važna", rekao je Vučić.

Srbija je pristupila odgovorno za sigurnost građana od koronavirusa

"Oni koji su se nadali padu i oni koji žele da ruše Srbiju. Srbija nije žarište virusa kao Italija. Daću sve od sebe da idem da se testitam i ako će se još dva puta emitovati film Vladalac", rekao je Vučić, i dodao:

"To nije relativizacija, to su činjenice. Ono što sam ja govorio to su činjenice. Ako se nekome ne sviđaju činjenice to je druga stvar, a ne sviđaju se Đilasu i Šolaku.

"Mi ćemo da brinemo o našem narodu. Mislim da smo pokazali pravu brigu i iskenu meru te brige", rekao je Vučić i dodao da je Srbija uradila odlične pripreme koje je pohvalila i SZO.

Film Vladalac vidim kao besplatnu reklamu

Vučić je izjavio da bi voleo da N1 još nekoliko puta emituje film Vladalac tokompredizborne kampanje, pošto taj film iz dva dela vidi, kako ističe, kao besplatnu reklamu.

"Ako mogu da ne platim da mi ponovnim emitovanjem tokom kampanje naprave besplatnu reklamu i da ljudi vide kakoizgleda kada vas nekoli toliko mrzi, a da ne ume ništa da argumentuje bilo čime, već je ključni argument da sam negativno rođen, bolestan, zao i lud. . .", rekao je Vučić.

Na pitanje novinara kako komentariše to što je EU uplatila nesto manje od 94. 000 evra na račun firme za potrebe produkcije filma Vladalac, rekao je još da je svaki devizni priliv dobar za Srbiju i zamolio EU da još takvog novca uplaćuju Srbiji.

"Svaki novac koji oni uplate bilo kome u našoj zemlji je dobar, jer je to devizni priliv i radujem se što su Lekić i svi drugi dobili taj novac od EU. To je za mene pozitivna vest. Čestitam ljudima iz EU i molim ih da EU više takvog novca uplaćuje, ne pitam za koje potrebe, niti me to interesuje", rekao je Vučić.