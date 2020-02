Vučić: Ne očekujem povlačenje zakona, podržavam narod

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da ne može da očekuje da će Zakon o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori biti povučen i dodao da podržava narod koji mirno protestuje, traži svoja prava i želi da sačuva svoje svetinje.

Na pitanje Sputnjika da li se nada da će Zakon o slobodi veroispovesti ipak biti povučen, Vučić je rekao da se uvek nada, ali da bi bilo besmisleno da kaže da to očekuje.

Nadam se, bilo bi dobro, a i ako se to ne dogodi, ovaj glas koji je podignut, jeste glas nepokorenog i nepokornog naroda, naroda koji neće da odustane od svojih svetinja i od svog identiteta. Ako neko dirne u identitet naroda, onda dobije takav odgovor kakav smo videli prethodnih nedelja. Tako da, šta god vi pravno radili, suštinski, na terenu ljudi se ponašaju drugačije

Upitan da li je uz narod u Crnoj Gori koji šeta svakog četvrtka i nedelje i da li bi im se pridružio, Vučić je odgovorio:

- Kako da nisam, ja sam to i hteo, ali da to ne bi bilo protumačeno drugačije i kao mešanje u unutrašnje stvari druge države, nisam otišao. Da li podržavam narod koji mirno protestuje, koji mirno traži svoja prava, koji želi da sačuva svoje svetinje, kako mislite da moj odgovor može da bude drugaciji od "da" i to jednog velikog "da" - naglasio je Vučić.

Na pitajne kako država može da pomogne Srbima da odbrane svoje svetinje u Crnoj Gori, rekao je da misli da "mi na najpametniji i na vrlo dostojanstven nacin to činimo".

"Dakle, nemešanjem u unutrašnje stvari Crne Gore, ali ističući i boreći se za prava našeg naroda u Crnoj Gori, za opstanak Srpske pravoslavne crkve, ne na jedan nasilan način, već na jedan pristojan, demokratski, pravni način, čini mi se da smo pronašli najbolju moguću meru", rekao je Vučić.