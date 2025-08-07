AKTUELNO

VUČIĆ OBJAVIO MOĆAN VIDEO: Verujem da će narod biti zadovoljan paketom mera koji predstavljamo u septembru!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je ponosan na paket mera za podršku građanima, koji treba da bude predstavljen početkom septembra i dodao da veruje da će građani biti zadovoljni time.

- Hoću da se kroz taj paket vidi da je pravda dostižna, da možemo da pomognemo onima koji žive lošije i od vas i od mene, onima koji imaju mnogo manje plate nego mi, onima koji žive teško, da prema tim ljudima pokažemo pažnju i što se cena tiče i što se izvršitelja tiče i što se bankarskih kredita tiče, ali i što se mnogih drugih stvari tiče, čak do ogrevnog drveta - naveo je Vučić.

