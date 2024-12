'MI POŠTUJMO AUTONOMIJU UNIVERZITETA' Vučić: Zahtevi studenata ispunjeni, naknadne zahteve ne primamo i ne prihvatamo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je vlast ispunila sve zahteve studenata i da ne želi da komentariše događanja na univerzitetima i fakultetima, jer je to sada problem onih koji, kako je rekao, ne razmišljaju o tome kako će da polože ispite i odrade svoje obaveze.

Na pitanje novinara u Briselu, gde učestvuje na samitu lidera EU i Zapadnog Balkana, da prokomentariše to što na sednici Rektorata Beogradskog univerziteta nije postignut jedinstven dogovor o nastavku blokade, Vučić je rekao da mu ne pada mi na pamet da komentariše te događaje i da mogu da rade šta god hoće dok ne ugrožavaju bezbednost ljudi.

“Njihova stvar. Mi poštujemo autonomiju univerziteta, nećemo za razliku od nekih zemalja da upadamo sa policijskim ili drugim snagama na univerzitete. Ako oni ne razmišljaju o tome kada će da polože ispite, kada će da urade svoj posao, svoje obaveze, svoju odgovornost što bi to mene zanimalo”, rekao je Vučić.

Dodao je da su ispunjeni svi zahtevi studenata.

“Tražili su nešto, mi smo ispunili sve zahteve koje su tražili, naknadne zahteve ne primamo i ne prihvatamo, tako da oni rade svoj posao, mi svoj posao i to je to”, rekao je Vučić.

Na pitanje da prokomentariše to što su studenti niškog univerziteta gurali i vređali ministarku prosvete Slavicu Đukić Dejanović, Vučić je odgovorio da mu je žao ako joj se bilo šta dogodilo, ali da stvarno nije video, ni čuo, niti bilo šta pratio u vezi sa tim.



On je na pitanje o pisanju Informera da bi mogao da podnese ostavku narednih meseci rekao da to ne želi da komentariše.

“U subotu ću da predstavljam ovaj program za mlade, za stambene kredite i verujem da je to od velikog značaja. Pripremamo novi plan i program posebno kako i na koji način da omogućimo sigurnije i bolje investiranje od strane naših ljudi iz dijaspore koji žele da se vrate, ali i kako da mogu da dobiju posao, kako da im pomognemo na različite načine ili primenimo određenu vrstu subvencije za njihov dolazak i povratak u Srbiju”, rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić