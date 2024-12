Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je na vanrednoj konferenciji za medije o aktuelnim političkim temama, zahtevima studenata, ali i novi uslovima za kreditiranje stanova za mlade.

Vučić je pored sebe držao zastavu Ekspa 2027 i naveo da je to dodatni podstrek za napredak.

- Verujem da dolaskom u ovaj dom bićemo dodatno podstaknuti na ogromne napore i radi i nešto što je dodatni podstrek naporima koji treba da nas dovedu do uspeha - rekao je Vučić.

Ova buka koju čujete, to je oko 600 njih. Vi znate da sam držao konferenciju i kada je držao mnogo hiljada, mislio sam da su apolitični jer su mi tako govorili. Rekli su da ih interesuje samo pravda, ali ja imam da im saopštim divne vesti večeras. Shvatite da nije pitanje blokada fakulteta, već politike. Hoće da pokažu kolko sam bio u pravu.

Ekspo je za nas ogrnoma prilika, ne prilika decenije, već mnogo više od toga. Srbija je po stopi rasta druga u Evropi, iza Malte. Srbija je de fakto jedan u Evropi. Do sada sam uputio 65 pozivnih pitanja i očekujem da postignemo rekord, očekujem da bude i preko 130, a sve preko 120 bi bio ogroman uspeh za nas

Na mestu gde se tragedija dogodila napravićemo spomenik koji će ukazati na nezaborav, da ne zaboravimo sudbinu stradalih ali i pouke koje smo naučili.

Najavio je poseban program strambenih kredita za mlade.

- Ideja je da se što pre dođe do prvog stana, kao što je to u Americi. Glavni problem je učešće. Cena stana je 75.000 evra, a učešće će umesto 15.000 evra kako je bilo do sada, biti 2.250 evra. Toliko koštaju i neki telefoni. Rata tokom prve godine je 121 evro, od druge do šeste godine je do 200 evra, država učestvuje sve vreme sa 91 evrom. Prateći troškovi će biti svedeni na minimum ispod 700 evra - rekao je predsednik Srbije.

Kako je dodao, državu će to da košta oko 36 miliona, a tražiću da se kriterijumi još snize.

- Danima smo suočeni sa pokušajima hibridnog rata protiv Srbije, za koju postoji i podrška spolja. Za mene je bilo važno da sagledam zahteve studenata, a to nije bilo lako, jer ni rektori koji su ih podržali, nisu tačno znali o čemu je reč - naglasio je Vučić.

Rekao je da će davanja Vlade Srbije biti povećana za 20 odsto za univerzitete i fakultete za troškove.

- Što se tiče drugog zahteva. Rešio sam da donesem dokumentaciju o tome šta se dogodilo u Novom Sadu - ovo je osam registratora, 195 različitih dokumenata. Spreman sam to da dam studentima, samo neka nađu izaslanika. Zamolio sa Vučevića i Damjanović sva ova dokumenta do sutra objave na sajtu. Shvatio sam da tužilaštvo "podgreva" ideju da je nešto tajno, jer su se oglasili samo jednom - istakao je Vučić.

Što se tiče građana koji su uhapšeni zbog protesta, svi su pušteni na slobodu. Nikada nisam dao pomilovanje, budu li osuđeni za divljanje u Novom Sadu ili Beogradu, lično ću doneti odluku o pomilovanju. Dakle svi zahtevi su vam rešeni.

Istakao je da su svi zahtevi sada ispunjeni.

- Svi zahtevi su ispunjeni i očekujemo da se oni koji su ih postavljali vrate na nastavu! Da li to stvarno očekujemo? Pa ne i svima će biti jasno da je u pitanju suva politika - naglasio je Vučić.

Predsednik Srbije je zamolio Anu Brnavić da stavi smenu vlade na dnevni rad i da opoziciji daju kvorum, jer rade to zarad rijalitija.

- Znaju da nemaju većinu, jasno im je da neće smeniti ni vas ni Vlad, nego da im traje cirkus još malo. Vi im obezbedite kvorum. To je moja molba Miloše za stranku koju vodiš, neka dođu da pokažu svoje lice - dodao je Vučić.

Zamolio bih Eu da otvore klaster broj 3, to je veoma važno za našu zemlju. To bi bio važan podstrek za napredak Srbije. Moje pitanje je: Ko je odgovoran za diverziju na kanalu Ibar-Lepenac, da li je Beograd u to upetljan? Imam još jedno važno: Zašto je tzv. kosovska policija kontaminirala mesto događaja i zašto forenzika nije mogla da se uradi? Zbog čega? Koga su krili? Namera im je samo dalje iseljavanje srpskog stanovništva. Zato je važmo da Srbi na KiM budu jedinstveni.

Odgovorajući na pitanja medija, Vučić je rekao da neće biti podržan zakon koji je podnela poslanička grupa našeg poslaničkog partner Aleksandra Vulina.

- Evo uspeli su, nadjačali su me da ne čuju da su im zahtevi ispunjeni - rekao je Vučić.

Najavio je temeljne promene u svetu.

- Donald Tramp sprema 200 akata koje će već prvog ili drugog dana po dolasku na vlast da usaglašene donese. Kada on to donese ruši se ceo sistem lažnog liberalnog sveta koji je postojao, u kom su postojale njihove sluge koje su podobne i dobre, a ovi svi drugi su "zli, loši". Kada obave prljav posao za njih, nisu više teroristi već "opasni ljudi pragmatičnog razmišljanja sa takvom orjentacijom da s lakoćom trpe različitosti". Ne znate da se smejete ili plačete kada to slušate. Pošto toj eri dolazi kraj i bacanju para na rušenje stranih vlada, pre svega dolazi tamo gde je to nastalo u SAD, sada mora da se požuri i nervoza je velika.

Autor: Snežana Milovanov