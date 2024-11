VUČIĆ O HAPŠENJIMA ZBOG TRAGEDIJE U NOVOM SADU: Prvi put u istoriji Srbije dvojica ministara i više drugih lica podneli su ostavke na svoje funkcije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je na javnom servisu gde govori o najaktuelnijim političkim temama.

Predsednik se prvo osvrnuo na tragediju u Novom Sadu, kao i hapšenja.

- Najpre želim još jedanput da izrazim saučešće porodicama stradalih, koliko god puta to da učinite, nikad nije dovoljno. Večeras ću drugačije da govorim. Kada se dogodila tragedija, rekao sam da očekujem moralnu i političku odgovornost, a da će institucije odgovorno da rade svoj posao, i da ćemo doći do konačnog rezultata, a to su sudske presude, Tužilaštvo ne znači ništa dok sudovi ne reše. Prvi put u istoriji Srbije više lica, dvojica ministara i drugih lica podneli su ostavke na svoje funkcije iako ih nije lako dovesti u vezu s onim što se dogodilo u Novom Sadu. To je bio dokaz napretka srpskog društva, srpske politike i stepen veće i šire odgovornosti. Što se tiče rada tužilaštva, nemam pravo da se na bilo koji način mešam -rekao je Vučić i dodao:

- Interesantno mi je da su ovde tako brzo završili veštačenje. Mislim da je to pitanje institucija. Da li je ovo lako ili jednostavno za mene koji sam, ako ne mogu da kažem prijatelj, onda mogu da kažem drug i neko ko poštuje i Gorana Vesića i Jelenu Tanasković i Anitu Dimovski. Anita Dimovski je jedna vredna žena, Jelena Tanasković takođe. To je moj lični odnos, ali kao predsednik Republike moram da budem odgovorniji - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na pritiske na državu da što pre dođe do prvih hapšenja.

- Taj pritisak je najviše vršio RTS, mnogo više od Nove S. U prva dva minuta dnevnika tri skupa ste naveli. Ispred FPN, Filozofskog fakulteta, Savski most, i još nekakav besmisleni skup u Novom Sadu. Samo da to imate u vidu, ukupno je na tim skupovima bilo 180 ljudi. Oni imaju grupe za pritisak u koje spada i RTS zajedno sa svojim sestrinskim televizijama, i one žele da stvore utisak da je U Srbiji vanredno stanje jer 180 ljudi vrši pritisak i kontroliše celu zemlju. To su notorne gluposti - rekao je Vučić i dodao:

- Da li su neki mediji zaista u pravu kada kažu da postoji neki sudija iz Novog Sada iz opozicije koji se hvalio kako je puštao kriminalce na slobodu? Srbija se suočava sa izazovima, ali u zemlji u kojoj imate takve grupe za pritisak, kao i spoljni pritisak, nije lako voditi takvu politiku. Ti pritisci biće sve veći, ali ljudi ne moraju da brinu, Srbija će sačuvati svoju zemlju, svoje institucije i nikakav problem nema. Da li će sudbine pojedinih ljudi biti lošije, nema nikakve sumnje. Svi imamo probleme - rekao je predsednik.

Predsednik Vučić se zatim osvrnuo i na proteste opozicije koja koristi svaku situaciju u Srbiju kako bi stekla političku korist. Ovoga puta, iskoristili su odluku da se sruši Savski most za najnovije proteste.

- Most, čudo je da nije pao, reč je o nacističkom mostu. Nacisti su ga napravili, firma iz Dortmunda, nacistički vojnici su to brzo izveli. Taj most, ljudi treba da znaju, samo drvo je obloženo, to nisu betonski stubovi, to je sve trulo i pitanje je kad će da padne. Mi hoćemo da uradimo taj most, a da ga sačuvamo da bude pešački most, kao neko istorijsko sećanje, ružna jeziva vremena, a da tu izgradimo jedan velelepni most koji će da bude ponos Beograda, kažu nemojte, a niko ne zna da objasni zašto - rekao je Vučić i dodao:

- To je njima hrana i život i ništa više. Šta god da probate da promenite i uradite u zemlji, to ne možete da napravite. Ja nemam nikakav problem, ja sam danas najslobodniji čovek na svetu, jer su mi ostale još dve godine do kraja mandata. Imam svoj stav i od njega ne bežim. Ništa ne valja šta god da probamo da uradimo. Za most na Adi 9 godina nismo imali upotrebnu dozvolu. Svakoga dana izmišljate nove probleme, kao hotel Jugoslavija, kao tu ima azbest, nema, lažete i to. Je l' vi mislite da neko za džabe glumi ludaka i sedi celu noć ispod mosta ili kod hotela. Nema za džabe. Ima neko čiji su to poslovni interesi i ko plaća to. Da, mi ćemo to da radimo, da guramo znajući sa svim problemima sa kojima se suočavamo, da Srbija bude bolja zemlja za život i normalna zemlja. Moguće je da vam najgori nasilnici drže predavanja o nasiljima. Oni će na kraju svake predstave da čitaju proglas, a da na nijednom nisu pročitali proglas Dragana Bjelogrlića koji je kolegu udarao 10 puta - rekao je Vučić.

Predesdnik se osvrnuo i na odluku da Vlada Srbije povuče, nakon nezapamćenih pritisaka i ucena, predlog Zakona o visokom obrazovanju, kojim se omogućava dolazak stranih univerziteta u Srbiju.

- Očajan sam zbog odluke Vlade Srbije, da budem sasvim otvoren. Razgovarao sam sa Milošem Vučevićem, on je razgovarao sa dekanima. Mi nikad ne bismo ni znali da imamo prugu, a onda saznamo da imamo sjajnu prugu kad ljudi dolaze da protestuju protiv Vučića. Kad mi hoćemo nešto da izmenimo, onda kažete, naš univerzitet je sjajan, nama nisu potrebni strani univerziteti. Zašto sam ljut na Miloša, kad kažem čekajte da vidimo kako idu te pare, prime po četiri, pet puta više para. Dajte da vidim da to kontrolišemo pošto od te dece uzimate za vazduh što studiraju, onda kažete "ne, ne mi ćemo sada da štrajkujemo". Rekao sam "neka štrajkuju". Kažu "volimo decu ali idemo u štrajk". Sad su srećni što neće ići u štrajk jer će moći da nastave da muljaju.

Autor: Iva Besarabić