'SVI ZAHTEVI STUDENATA ISPUNJENI' Vučević sa delegacijom SKONUS-a: Za nas je ta tema završena - sve ostalo je politizacija

Premijer Miloš Vučević izjavio je da je na sastanku sa delegacijom Studentske konferencije univerziteta Srbije (SKONUS) razgovarao o različitim pitanjima koja proizilaze iz trenutnih blokada fakulteta, ističući da je Vlada ispunila sve zahteve dela studenata koji blokiraju rad fakulteta i da je za Vladu ta tema završena.

- Obavestio sam ih da je Vlada ispunila sve zahteve koji su postavljeni od dela studenata koji vrše blokadu i da je za nas ta tema završena. Mi moramo da razumemo da deo studenata ne želi da propušta ispite. Univerziteti nisu mesto za dnevnu politizaciju - kazao je premijer.

Vučević je istakao da je sastanak bio dobar. Dodao je da su razgovarali o drugim temama koje proizalize iz blokada, poput toga kako će se završiti ovaj semestar, kako će se tretirati decembarski rok, šta će biti sa školarinama, domovima, stipendijama, menzama.

- Mi smo ispunili sve zahteve, sve što su bile ključne tačke. Sve ostalo je politizacija. Deo studenata želi da izađe na ispite, da se vrati nastavi, učenju. Dozvoljavamo različitost mišljenja i to je najkarakterističnija crta univerziteta. Prirodno je da ljudi imaju različite stavove po mnogim pitanjima, ali univerziteti i fakulteti nisu mesto za dnevnu politizaciju, već za učenje, obrazovanje, vaspitanje i stvaranje buduće akademske zajednice koja treba da bude lider otadžbine i na ponos cele nacije. Imali ste političke ostavke, imate krivično-pravnu odgovornost, procesuirano 13 ljudi, objavili smo dokumentaciju - naveo je i zahvalio se studentima koji su danas bili tu.

Margareta Smiljanić kazala je da studentima sada treba da se odgovori na pitanja šta će biti dalje sa nastavnim procesom.

- Na koji način će se i da li će se održati ispitni rok u januaru. Nas očekuju rokovi već od 10. januara. Da li će nastava da bude nadoknađena? Da li će se nova školska godina pomeriti? To su sve pitanja koja muče studente. Smatramo da je od ključnog interesa da dekani odgovore - rekla je Smiljanić.

Premijer je kazao da uvek ima prostora za razgovore.

- Apsolutno smo na raspolaganju, želimo da čujemo i rektore i dekane, da odgovore celoj javnosti. Šta je sa školarinom koja je plaćena? Hoće neko da refundira troškove studentskog doma? Ili ćemo da se pravimo da to nisu teme. Ovo postaje, da nije tragično, komično. Na kraju će se svesti da niko ne odgovara za to što je radio. Što se tiče zahteva koje su postavili studenti, oni su ispunjeni. Sada je na njima da urade ono što su rekli da će da urade kada se zahtevi ispune. Prva tačka je bila da se objave dokumenti, sada im to nije bitno. Je li obećano da niko neće odgovarati od ovih što su pravi proteste? Jeste, predsednik rekao da će biti amnestirani. Ne može svakog dana novi zahtev - rekao je Vučević.

Premijer se izvinuo svim studentima koji su pretrpeli verbalno nasilje.

- Oni ne smeju da kažu svoj stav jer će ih odmah namasti druga masa. Je li to demokratija? Ko se ne saglasi sa nama, on postaje legitimna meta. Jesu ta deca zaslužila takvu sudbinu? Ovi mladi ljudi ne moraju to da trpe. Ko misli suprotno mi ćemo da ga linčujemo, izbacujemo sa fakulteta. Ko drugačije misli, po njima postaje legitimna meta. Hoćemo krivično-pravnu odgovornost zbog nesreće, ali hoćemo da pustite našeg profesora koji je procesuiran u ovom predmetu - rekao je premijer Vučević.

Autor: Aleksandra Aras