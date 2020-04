Vasiljković: Borba za pravdu tek počinje

Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, koji je nedavno izašao iz hrvatskog zatvora Lepoglava, gde je odslužio punu zatvorsku kaznu u trajanju od 13,5 godina, najavio je da njegova borba za pravdu tek počinje.

Najavio je i angažovanje u politici s ciljem da, kako navodi Srna, a prenosi javni servis Republike Srpske, pomogne Srbima u hrvatskim zatvorima.

Vasiljković u intervju Srni kaže da su godine koje je proveo u hrvatskim zatvorima bile prilika da se uveri da u 21 veku neko može da bude osuđen na dugogodišnju kaznu zatvora, bez ijednog jedinog proverljivog dokaza.

Kad govori o Hrvatskoj ne bira reči i navodi da je ta zemlja "ogrezla u zločinu koji je počinila tokom 20. veka".

"Oni su naslednici svojih roditelja koji su izmislili industrijske pogone za ubijanje dece ispod 14 godina. Bože moj, to niko, niko nije radio osim Hrvata. To nema nigde zabeleženo u istoriji da se tako organizovano pristupilo ubijanju dece, i to mlađe od 14 godina. Ukupno 11.000 dece je ubijeno samo u logoru u Sisku", kaže Vasiljković.

Komentarišući da mu je Hrvatska zabranila ulazak na njenu teritoriju na 20 godina, Vasiljković je rekao da nije imao nikavu nameru ni da ide tamo, ali da smatra da, kada je to već napisano, Srbija ima obavezu da bar dvojici "eksponiranih" Hrvata zabrani da uđu u Srbiju.

Naglašava da Srbija i predsednik Srbije Aleksandar Vučić uporno pokušavaju da postupaju ljudski u mnogim situacijama, kao, na primer, u Srebrenici, gde je napadnut, ali da to ne nalazi na reciprocitet.

Poručuje da iako Hrvatska misli da je izricanjem mere progona "završila sa njim", njegova borba za pravdu tek počinje.

"Tužba je sada pred Ustavnim sudom Hrvatske. Oni to odugovlače. Međutim, oni su se prevarili. Morali su da donesu odluku bar jedan dan pre mog puštanja na slobodu. Pošto tu odluku nisu doneli, meni je uskraćeno pravo na suđenje. Tako mi to sada teramo pred Komitetom UN", naveo je, između ostalog, Vasiljković.

Pored toga, dodao je, postoji I odštetni zahtev od nekih 40 miliona dolara protiv Australije, a posle će videti koliki će biti odštetni zahtev protiv Hrvatske.

"Tako da se ozbiljno pripremamo za to. Postoji tu ozbiljan tim advokata na svim kontinentima", zaključio je Vasiljković.