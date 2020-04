BILANS STANJA U SRBIJI - Još četiri osobe umrle od koronavirusa, ukupno 65 žrtava. Registrovano 219 novozaraženih!

U Srbiji je do 15 sati testirano još 1.135 osoba od kojih je 219 pozitivno. Ukupno je registrovano 2.666 potvrđenih slučajeva COVID 19.

Do 15 sati testirana je ukupno 10.761 osoba koja je ispunjavala kriterijume definicije slučaja.

Zamenica direktora Instituta "Batut" Darija Kisić Tepavčević rekla je da je testirano 1135 osoba od kojih je 219 pozitivno.

"U ovom momentu u bolnicama je 1.726 osoba, a na respiratoru 112 pacijenata", rekla je Kisić i dodala da je nove 4 osobe preminulo.

Svi preminuli su muškarci

Prosek njihovih godina je 62 i oni su imali komorbiditete, odnosno više drugih pridruženih bolesti koje su doprinele neželjenom ishodu.

Kako kaže, sve osobe su muškog pola i dodaje da je procenat smrtnost 2, 43 posto a prosečna starost 64, 6 godina.

"Od 65 preminulih, 48 su bili muškarci a 17 žene", rekla je Kisić.

Doktorka Darija Kisić-Tepavčević je rekla da je kada je imunizacija u pitanju ona apslolutno treba da se dešava, samo u organizaciji sa kovid ambulantama.

"Svi naši zajednički napori jesu da odlažemo kontakte i da se polako navikavamo na virus. Uspeli smo da sačuvamo najstarije striktnim merama. Moramo da znamo da iako gradimo kolektivni imunitet ta populacija je i dalje osetljiva, pa će vraćanje ići postepeno ali to je nešto što nam tek predstoji i nije tako blizu", rekla je dr Darija Kisić-Tepavčević.

Dobre vesti - počela procedura lečenje antitelima

Doktorka Darija Kisić-Tepavčević rekla je da se započelo sa procedurama lečenja antitelima osobe koja je izlečena od koronavirusa.

Procedura podrazumeva uzimanje seruma sa antitelima rekonvalescenata, odnosno ljudi koji su već imale simptome virusa.

- Neka istraživanja pokazuju da u početnoj fazi obolevanja dok čovek ne stvori antitela ima efekta. Započeli smo procedur, i u ovom trenutku imamo više od 200 davaoca krvne plazme,. Ovaj način lečenja je još jedan vid borbe protiv korone, koji se pokazao kao učinkovit. Serumi će nam biti značajni i na jesen, ukoliko dođe ponovo do epidemije korone, i dok ne stigne vakcina - istakla je dr Kisić Tepavčević.

Doktorka Darija Kisić-Tepavčević je rekla da je dužina hospitalizacije dosta duga i da iznosi oko tri nedelje, pa se tako i bolnički kapaciteti pune, a ne prazne tako brzo.

Kako kaže, do sada su sve osobe koje su imale potrebu za hospitalizacijom i smeštene u bolnice.

Slučaj fabrike "Jura" - sedam zaraženih, 300 u kućnoj samoizolcaiji Doktorka Darija Kisić-Tepavčević je rekla da ima podatak u fabrici Jure u Leskovcu, gde je kod 7 osoba potvrđeno prisustvo ove infekcije, a da je 300 osoba u kućnoj samoizolaciji.

Doktorka Darija Kisić-Tepavčević je rekla da je socijalno distanciranje stajanje na bezbednoj razdaljini koja neće ugroziti nikoga.

Takođe, dodaje svi koji nose masku su maksimalno smanjili rizik za prenošenje infekcije.

Epidemiliog dr Predrag Kon je rekao da kada su mere u pitanju, u periodu u kome se nalazimo nema ni govora da se one ukidaju, dodaje da o tome može da se razmišlja tek u budućnosti.

"Mi jesmo na tom platou i u maksimumu smo, on će trajati još neke dve nedelje, i tek onda možemo očekivati opadanje tog broja", rekao je dr Kon.

Kako kaže, najvažnije je bilo na početku reagovati i dodaje da je bilo bitno da se tada dobiju odgovarajuće mere kao što je bilo uvođenje vanrednog stanja.

"Da nismo to tada uradili sada bi bili u velikom problemu. Sve mere se na kraju svode na smanjenje kontakata. Još ove dve nedelje, da prođe šesta nedelja, moramo imati zabranu kontakata. Svaki građanin treba da zna da mora tako da se ponaša", rekao je dr Kon.

On je rekao da ne može da zna da li će i koliko to biti nastavljeno, a ističe da to isključivo zavisi od rezultata koje budemo imali.

"Imamo ogroman broj novotestiranih, i očekujemo da ćemo otkrivati i blage slučajeve. Bitno je da što više potiskujemo mogućnost da se prenošenje virus au period najviše agilnosti potpuno spreči", rekao je dr Kon i ponovio da je za potpunu zabranu kontakata.

Kako kaže, njegova ideja je mnogo ozbiljnija nego zabrana kretanja, ali dodaje da zabrana kretanja onemogućava da se takvo nešto desi.

"Podržali smo odluku da policijski čas bude od petka do ponedeljka i do kraja nedelje će biti još novih podataka", rekao je dr Kon i dodao da je potpuno jasno da neko ko predstavlja globalno javno zdravlje govori o tome da mere i dalje treba da se sprovode.

Manjak kapaciteta u Nišu

Dr Kon je rekao da kada je smeštaj u pitanju u Nišu će vojna bolnica biti za građanstvo a Klinički cnetar će se potpuno adaptirati za kovid pacijente.

"Infektolozi će iz vojne bolnice u NIšu preći u tu novu kovid bolnicu", rekao je dr Kon i dodao da u Beogradu još uvek ima kapaciteta.

Dr Kon je rekao da se u Nišu dešava i prebacivanje kadra, jer je on u deficitu i dodao da se ipak razmišlja se o još dodatnih kapaciteta kada je Beograd u pitanju, te da se sve rešava u hodu.

"Sada se nalazimo u najvećoj aktivnosti i agilnosti virusa i svi kapaciteti koji su dopunski pravljeni i dalje se prave, sada vidimo kako vreme prolazi vidimo da je jako bitno da oni postoje", rekao je dr Kon.

"Imamo i dalje problema oko brzine izdavanja rezultata virusoloških pregleda i to je administrativno logistička stvar. Radi se o tome da nemamo odgovarajuće kapacitete onih koji su spremni da ubacuju podatke. To traži određeno medicinsko obrazovanje, postoji niz sitnih stvari koje mogu kasnije da zakomplikuju život", rekao je dr Kon i dodao da ti isti ljudi treba da rade na infektivnim uslovima gde dolazi do otpora i tu, kako kaže, imamo problema i zastoja.

Pozitivna babica u Šapcu

Rekao je da je u Šapcu u porodilištu jedna babica bila pozitivna, a da se ne zna kako se zarazila.

"Ona nije hospitalizovana, ali će ići na Sajam. Danas će još 45 njih biti testirano. To je i dalje pod kontrolom", rekao je dr Kon.

Kada je u pitanju situacija u Boru, član policijske uprave koji je preminuo nije bio kovid pozitivan, ali su izvršena ispitivanja kontakata.

Dr Kon je rekao da se raniije razmišljalo o zabrani kretanja iz grada u grad, i dodaje da je i dalje u opticaju ali nije neposredno u toku odlučivanje o tome , makar, kako kaže, do kraja vikenda.

Pravila za vlasnike pasa ostaju ista

Dr Kon je rekao da kada su kućni ljubimci u pitanju za vreme policijskog časa ostaje sve isto, dok će , kako kaže, penzioneri moći da idu u kupovinu u petak od 4 do 7 ujutru.

"Kada je u pitanju Uskrs, nije posebno razmišljano o tome. Ako bude neophodno i tada da se sprovodi zabrana kretanja svakako će se uvesti. Ali da je neophodna zabrana kontakata potreba je. Isto važi i za Jevrejske praznike. I oni će biti kod kuće i treba izbegavati velika okupljanja", rekao je Kon i rekao da se prvenstveno čuva život.

Povećanje broja obolelih u šestoj nedelji bi bilo iznenađenje

Dr Kon je rekao da razloga za optimizam imamo, ali da je i dalje umereni optimista, jer, kako kaže, sada nije vreme za popuštanje ida sada ako popustimo sve može da padne u vodu.

"Sačuvali smo gerontološke centre, i morate da znate da tu ne sme da uđe u ovih nekoliko narednih nedelja. Ako tu uđe onda je zaista opasno po život", rekao je dr Kon, i dodao da jedva čeka šestu nedelju da vidi da li će da pada broj obolelih.

Kako kaže, bilo gde gde je velika osetljivost može da uđe virus i da se sve promeni, i dodaje da moramo sa svojim ponašanjem da postignemo da virus sve više slabi.