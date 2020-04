U PETAK USVAJANJE PRAVNOG OKVIRA ZA EKONOMSKE MERE! MINISTAR MALI: Od ponedeljka poziv privrednicima za prijavljivanje za ekonomske mere

View this post on Instagram

Na današnjem sastanku Koordinacionog tela za implementaciju Programa ekonomskih mera razrešili smo sva otvorena pitanja tako da očekujemo da će na sednici Vlade u petak biti usvojen odgovarajući pravni okvir, kako bi već od ponedeljka mogli da uputimo poziv i uputstvo privrednicima za prijavljivanje za ekonomske mere. #COVID19