POSLE RIGOROZNIH MERA, POČINJE "FAZA 2" Pojedine evropske zemlje postepeno vraćaju život u normalu, a KADA ĆE SRBIJA?!

Austrija je pokazala svetu na koji način se ukidaju vanredne mere i kako se život vraća u normalu posle epidemije. Sledeće nedelje tamo će biti otvorene radnje i tržni centri, a zatim kafići. Čeka li uskoro taj scenario i nas?

Najnovije brojke iz Španije, Nemačke i Francuske pokazuju da je put do rešavanja pandemijske krize i dalje dug, zbog čega mnoge vlade proteklih dana mole svoje građane za strpljenje dok produžavaju restriktivne mere i izolaciju. Međutim, sve više zemalja, ne čelu sa Austrijom i Danskom, odlučilo je da je došao trenutak za kontraofanzivu na virus, takozvanu "fazu 2".

Podstimo, Srbija je danas produžila policijski čas vikendom - on će od ovog vikenda trajati 60 sati, odnosno do petka od 17 do ponedeljka do 5 ujtutru i to za celu zemlju, ne samo za Beograd i Niš, kakve su bile provobitne najave.

Prvi znak ohrabrenja u borbi protiv virusa korona u Evropi stiže iz Austrije, pošto je kancelar Sebastijan Kurc najavio da će ova država već posle katoličkog Uskrsa u utorak ukinuti određene mere za sprečavanje širenja Covid-19.

U Austriji se četvrti dan zaredom beleži veći broj izlečenih od novoinficiranih osoba i zasad, uz mere koje su mnogo blaže od onih u Srbiji, ali i uz mnogo veće poštovanje mera, oni se polako izvlače iz krize.

Već za šest dana, kako je rekao Kurc, u Austriji će biti otvorene male radnje, kao i veliki marketi građevinskih materijala ili opreme za baštu. Prema najavi kancelara, od 1. maja bi u ovoj zemlji trebalo da se otvore tržni centri, sve ostale prodavnice, ali i frizerski saloni dok bi hoteli, restorani i kafići ponovo počeli da rade sredinom maja.

Ograničenje kretanja

Kako javlja "Dojče vele", ograničenja u kretanju građana će ipak biti produžena do kraja aprila. U Austriji je i dalje obavezno nošenje zaštitne maske pri odlasku u prodavnice i apoteke, a od sledećeg ponedeljka će to pravilo biti prošireno i na javni prevoz. Postepeno pokretanje privrede je rezultat, kako kaže Kurc, dosadašnjih uspešnih mera za sprečavanje širenja korone.

- Brza i restriktivna reakcija nam sada daje mogućnost da brže izađemo iz krize. To važi samo ako se svi nadalje striktno pridržavaju mera i ako se držimo zajedno kao do sada - istakao je Sebastijan Kurc.

Nema okupljanja za Uskrs

Austrijski kancelar je posebno s obzirom na uskršnje praznike, zamolio ljude da izbegavaju okupljanja i da drže odstojanje.

- Ostanite sa ljudima sa kojima zajedno živite - poručio je Kurc.

Inače, prvi slučaj zaraze od Covida 19 u Austriji zabeležen je krajem februara, a od tada je testirano više od 100.000 ljudi od kojih je 12.427 ukupno inficirano, a 243 umrlo od korone dok se 4.046 pacijenata oporavilo. U poslednjih nedelju dana broj novozaraženih drastično i konstantno opada. Recimo, 1. aprila je registrovan je 531 oboleli da bi prekjuče bilo detektovano 246 inficiranih.

SZO: Nije vreme za ublažavanje mera

Međutim, regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) za Evropu Hans Kluge upozorio je danas na opasnost prevremenog ublažavanja mera uvedenih u borbi protiv korona virusa.

- Sada još nije vreme da se ublaže mere - rekao je on na onlajn konferenciji za štampu: #Veće znanje od Kovidu 19 i pozitivan razvoj u pojedinim državama još ne znači da je virus pobeđen", naglasio je.

- Još je dug put u ovom maratonu pred nama - kaže on dodajući da nijedna zemlja sama ne može da zaustavi, a ni da se bori protiv korona virusa, već ta borba, kaže, mora biti međunarodno usaglašena.

Oni više poštuju mere od nas

Epidemiolog Zoran Radovanović ističe da je u Austriji korona registrovana dve nedelje ranije nego u Srbiji.

- Oni su još 1. marta imali 14 slučajeva zaraze. Takođe, od samog početka imali su znatno više testova od nas, zato su i deset puta više ljudi testirali nego mi. U poslednje dve nedelje broj novozaraženih kod njih opada i smatraju da imaju pod kontrolom epidemiološku situaciju i da stvari idu nabolje. Ne treba zanemariti ni kulturološke razlike. U Austriji su blaže mere nego kod nas, ali ih ljudi više poštuju - podvlači Radovanović, i dodaje da bi u Srbiji smanjenje broja zaraženih trebalo da se očekuje krajem aprila ili početkom maja.

Kon: Sada je važno da imamo rigorozne mere

Ukidanja mera u Srbiji dotakao se i dr Robert Kon, naš poznati epidemiolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korone u Srbiji.

- Činjenica je da ako nekad treba da imamo rigorozne mere, to je sad u ovom trenutku. Ono o čemu još uvek niko ne razmišlja jeste vreme kada mere treba ukinuti. Broj ljudi koji imaju asmtpomatske manifestacije korona virusa nama mogu pomoći da odredimo kada je vreme i koje mere treba ukidati - kaže Kon.

Vraćanje dece u klupe poslednja mera koju treba ukinuti

Prema njegovom ličnom mišljenju, ona mera koja treba poslednja da bude ukinuta jeste vraćanje dece u školske klupe, budući da se u takvim kolektivima virus najbrže prenosi. Ipak, to ima i drugu stranu.

- Vidim da u ovom trenutku škola na daljinu dobro funkcioniše, ali po mom mišljenju ne bi bilo loše da učenici idu u letnju školu, jer bi na taj način, imajući u vidu da deca imaju najmanje manifestacije bolesti, gotovo da uopšte nemaju simptome, došlo bi do prirodnog "prokružavanja" virusa i na taj način bismo stvorili tihi imunitet dok čekamo da se vakcina pojavi, a to neće sigurno biti ove godine - zaključuje doktor Kon.