Mahmutović za Pink: U Novom Pazaru trenutno 32 zaražene osobe, četvoro dece

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je Novi Pazar te isporučio ovom gradu 10 kliničkih i tri transportna respiratora za bolnicu u tom gradu, a direktor Opšte bolnice u Novom Pazaru dr Meho Mahmutović zahvalio se šefu države na ovom potezu i rekao da se sada osećaju sigurnije i bezbednije.

-Mi smo imali već tri, sa novim respiratorima poslednje generacije sada ih imamo 16. Osećamo se sada sigurnije, mnogo je lakše kada imate savremenu tehniku - rekao je Mahmutović za Pink.

On je dodao da je to jedna od najvažnijih pomoći u proteklih 20 godina i da se nada da ti respiratori neće biti odmah iskorišćeni, kao i da se sada osećaju bezbednije.

Kako kaže, u Novom Pazaru, koji je obeležen kao novo žarište koronavirusa, ima 32 zaražene osobe, a što se zaražene dece tiče, ima ih četvoro sa pozitivnim nalazom.

-Deca su zaražena direktnim kontaktom, nalaze se u KBC "Dragiša Mišović" i dobro su - istakao je on.

Mahmutović je pohvalio mere Vlade, te je rekao, da su ljudi počeli da ozbiljnije shvataju ovu situaciju.

-Ono što najbolje daje rezultati je smanjenje kontakata, presek od petka do nedelje je dobar potez i mislim da će, ako bude još nekoliko preseka da to da dobre rezultate - ostakao je on.

On je naglasio da su zaraženi sa blažom klinicckom slikom, koji su bili na Sajmu u Beogradu, juče vraćeni u Novi Pazar i zbrinuti u privremenoj bolnici koja je napravljena u rekordnom roku u srednjoj Medicinskoj školi.

Teži su, dodaje upućeni u KC u Kragijevacu, dok su oni sa srednjom slikom na klinici u Novom Pazaru.

Mahmutović je rekao da od samog početka mnogi građani nisu ozbiljno shvatili situaciju, ali da se sada mere bolje poštuju u tom gradu.

Za negativne komentare na posetu predsednika Vučića Novom Pazaru on kaže da je to politikanstvo.

-Ne mogu da verujem, to je politikanstvo, to je jedna notorna glupost - zaključio je Mahmutović.