Još šest osoba preminulo je od posledica koronavirusa u Srbiji, dok je ukupno zaraženo 3.630 osoba, saopšteno je na na današnjoj konferenciji za novinare u Palati Srbija.

Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje "Batut" Darija Kisić Tepavčević je rekla da je od poslednjeg na bolničkom lečenju 2.684, a na respiratiru 146 pacijenata.

Testirano je 18.312 osoba ukupno. Preminulo je još šest osoba, tri muškog i tri ženskog pola.

Ukupan broj preminulih u Srbiji je 80, a smrtnost iznosi 2,2 odsto, navela je Kisić Tepavčević.

Od poslednjeg izveštaja do 15 časova testirani su uzorci 1.913 osoba od kojih je 250 pozitivno.

"Ni jedan region naše zemlje nije pošteđen"

- Kada je u pitanju topografska distribucija, već smo više puta isticali da ni jedan region nije pošteđen. U gotovo svim gradovima je detektovano prisustvo virusa - rekla je ona.

Kako je navela, u Pančevu je hospitalizovano 150 pacijenata, u kovid bolnici, a većina nije iz Pančeva.

- U Kovinu je kod dva laboratorijska radnika potvrđeno prisustvo virusa, oni su izolovani u banju Unaković, a članovi njihovih porodica u kućnoj izolaciji - rekla je Kisić.

"Svi napori uloženi da se spreči ulazak virusa u staračke domove"

Prema njenim rečima, od početka su svi napori uloženi da se spreči ulazak virusa u staračke domove, ali je ipak ušao u neke.

- U ustanovama socijalne zaštite je prijavljeno da je potvrđeno prisutvo korona virusa kod 44 korisnika u Beograd, Nišu, Smederevu, Centru Blace - rekla je ona te dodala da je potvrđena i kod osam zaposlenih u ovim centrima.

Karantin je ogrnizovan u Gerontološkom centru u Nišu i Domu za stare u Smederevu, navela je Kisić i dodala da je u Centru za ometene Blace postaojao nedostatak kreveta.

- Vrši se aktivan nadzor i traganje za ovim oboljenjem u svim ustanovama za koje se sumnja da može doći do teškog oblika ove bolesti - dodala je Kisić.

Testirane su sve osobe za koje se sumnjalo da su zaražene, dodala je ona.

Kako je kazala, sprovedene su sve rigorozne mere kako bi bilo sprečeno širenje.

"Sve mere imaju za cilj smanjanje kontakta"

- Sve mere imaju za cilj da smanjimo kontakt između zaraženih i osetljivih kategorija, ako se budemo držali svih mera bilo kakva mera nam neće menjati živote, jer se već tako ponašamo - rekla je Kisić.

Upitana kako komentariše zahtev za prisustvo novinara konferencijama, ona je rekla da prisustvo u sali nije procenjeno kao faktor rizika.

"Novinari su nam dragoceni, želimo da zaštitimo sve građane, a posebno one koji su pod povećanim rizikom za nastanak infekcije"

- Svi novinari koji su dolazili treba da pređu izvestan put do ovde i to jeste sve faktor rizika. Novinari su nam dragoceni, želimo da zaštitimo sve građane, a posebno one koji su pod povećanim rizikom za nastanak infekcije - rekla je Kisić.

Nakon 28 dana u karantinu koji su doputovali iz inostranstva, ako nisu dobili nikakve simptome i znakove bolesti, ističe im vreme za samoizolaciju i mogu da se vrate uobičajenim životnim aktivnostima.

Ona je ponovila da se kraj epidemije nazire i pozvala građanje da budu strpljivi.

Stevanović je istakao da su onkološki pacijenti prioritet jer su ugroženi, i mora biti sveden na minimum mogućnost da budu zaraženi

Zbog toga se testiraju zdravstveni radnici koji rade sa njima.

Kada je reč o nepokretnim onkološkim pacijentima, postoje mobilne ekipe koje dolaze da testiraju.

Izlečeno više od 400 pacijenata

Stevanović je rekao da je više od 400 osoba u Srbiji dva puta duplo testirani negativno, a 800 je klinički izlečeno.

Na pitanje koliko ima pozitivnih u zatvorskim ustanovama, Stevanović je rekao da su uvedene stroge kontrole na vreme i da nema ni jednog registrovanog.

O polasku u škole

Kisić je rekla da se nije pričalo o konkretnom datumu za polazak u školske ustanove.

- Budući da dugo nisu u kolektivima, mali je kolektivni imunitet. Decu treba postepeno vraćati.Letnji meseci jesu najbežbedniji koje se šire kapljičnim putem. Mera 15. jun i 15. septembra bi bila nepopularna , ali moramo biti svesni da će se doneti odluka najbolja za našu decu - rekla je Kisić.

Ponovila je da deca retko razvijaju tešku kliničku sliku, ali mogu da zaraze članove porodice, pre svega bake i deke.

O terminu ukidanja vanrednog stanja

Kisić je navela da svi traže tačne vremenske odrednice, ali to ne može niko da da.

- Brojevi opterećenja obolevanja i plato koji održavamo u periodu kada je u drugom populacijama dolazilo do vrtoglavog rasta govori da kontrolišemo situaciju i znamo šta radimo. Kolektivni imunitet nosi radna populacija. Stepen koj je potreban da bi se sprečila epidemija je 60, 70 odsto. Gradimo kolektivni imunitet, ali su stari i deca osetljivi - navela je Kisić.

Ako bi se relaksirale mere, urušio bi se kolektivni imunitet.

- Pokazatelj da je virus oslabio je broj teških pacijenata. Objektivan je pokazatelj manji broj ljudi na respiratoru i veći broj u privremenim bolnicama - rekla je ona.

Kako kaže, na dobrom smo putu, ali moramo da nastavimo kako bi držali epdemiju pod kontrolom.

Stručno je opravdano da se za roditelje dece sa autozimom izdvoje posebni termini i to će biti predloženo kriznom štabu, navela je Kisić.

Stevanović je naveo da je većina pacijenata na respiratoru i dalje, jer to traje šest do osam nedelja.

Kisić je navela da se u Torlaku nije povećao broj zaposlenih sa potvrđenim koronavirusom.

Prva osoba koja se zarazila, zarazila se van laboratorije, ali je došlo do širenja zaraze.

Odgovarajući na pitanja novinara, Kisić je navela da je cela Srbije žarište.

O medicinskom otpadu

Kada je reč o infektivnim medicinskom otpadu, Stevanović kaže da se poštuju sva pravila i uobićajene procedure, ali su mere dodatno pooštrene.

- Maske i rukavice koje građani koriste treba pravilno odlagati. To koriste oni koji nemaju siptome bolesi. Rukavice se skinu, prevrnu, unutra se stavi maska, stavi se u kesu i može se onda tretirati kao običan komunalni otpad - naveo je Stevanović, dodajući da kod osoba koje su pozitivne, to se tretira kao medicinski otpad.