RASTE BROJ OBOLELIH! Broj pozitivnih na koronavirus 3.105! Do sada 71 osoba preminula! KON: Imamo zaravnjanje krive, oprez je i dalje važan!

Još peta osoba preminulo je od posledica korona virusa u Srbiji od prethodnog, jučerašnjeg preseka, saopšteno je na konferenciji za novinare u Palati Srbija.

- 1.893 testirano,238 pozitivno, 2.107 hospitalizovano, na respiratoru 136, ukupno testirano 14.240 osoba, preminulo još pet osoba - rekla je Darija Kisić Tepavčević.

Odgovarajući na pitanja novinara epidemiolog Predrag Kon rekao je da će se kapaciteti za lake pacijente popunjavati.

- Kod zdravstvenih radnika koji su na odelenju i moraju da rade mi moramo da ih testiramo, napravljen je kriterijum da onaj ko treba da se testira on mora da ima obostrane upale pluća, povišenu temperaturu i to rade kovid ambulante - istakao je on.

Sada ćemo opet imati, dodaje, otkrivanje tih blagih slučajeva.

-Ti kapaciteti nisu planirani da budu popunjeni skroz. Ostali kapaciteti se popunjavaju, potrebno je neprekidno ažurirati stvari, pratiti stanje - dodao je on.

Svuda imamo tih respiratora, to je prednost, dodaje Kon. Kisić tepavčević kaže da se 650 osoba nalazi u improvizovanim bolnicama i da po lpravilima nije planirano dugo zadržavanje gde oni čekaju samo rezultate testova.

Kada je u pitanju Torlak, tu je zaposleno 223 osobe i kod 12 je potrđeno prisustvo ovog virusa.

Odgovarajući na pitanje o tome da li je i zašto nije savetovano predsedniku Vučiću da se testira na korona virus, nakon što je njegov stariji sin Danilo zaražen virusom, doktorka Kisić je rekla da su protokoli isti za sve. Procedura je jednaka za sve, kazala je ona na pitanje zašto predsednik nije testiran.

- Ukoliko se uspostavi da nije postojao epidemiološki rizik, te da je osoba mlađa od 65 godina, ne treba da ide u samoizolaciju - istakla je Kisić Tepavčević i dodala da brojke o pozitivnosti od 12 odsto pokazuje da znaju šta rade i da je epidemija pod kontrolom.

-Današnji brojevi pokazuju da znamo šta radimo što i pokazuje kretanje epidemijske krivulje koja je pod kontrolom - istakla je ona.

"Nalazimo se u maksimumu epidemije"

-Završili smo petu nedelju i sad ulazimo u šestu, nalazimo se u maksimumu. Dvojake su mogućnosti da virus uđe u osetljivu populaciju, a druga je da se zabrane kontakti - istakao je Kon.

Kako kaže, imamo sada jedan praznični vikend, poželevši svima katoličke veroispovesti i naglasio je da svi moramo da shvatimo da su mere jedini način jer se štite ljudski životi.

Svaki novi dan kada ne budemo imali ni jedan smrtni ishod, niti ni jedan prijem u bolnicu na respirator, to je nešto što će se prvo gledati, rekla je Kisić Tepavčević

Naglasila je ona da se nazire kraj epidemije, ali da treba da budemo oprezni i da je pravo vreme da damo sve od sebe

O "relaksaciji" mera u Srbiji

Ne znam koliko dana nam predstoji pre ukidanja vanrednog stanja, rekao je doktor Kon odgovarajući na ovo pitanje novinara.

- Svakako će doći do popuštanja, kako će ići videćemo. Oni koji u sve vreme trpeli izolaciju, mislim da neka popuštanja prvo treba prema njima preduzeti. Ali, moramo racionalno preduzeti da se sačuvaju, da racionalno popuštamo i neke mere da ukidamo. Poslednja mera po meni: otvaranje škola - rekao je Kon.

-Pametna je odluka da smo zatvorili škole, uvek sam za letnju školu, mada taj moj redlog neće biti prihvaćen. Tada ima jako malo virusa, a deca bi stvorila bedem za jesen. Moramo pravilno da procenjujemo rizike, da nešto ne bukne opet - rekao je Kon.

- Pretpostavka je da je 400.000 moglo da bud zaraženo kao hiljadu koji su pozitivni. To nije baš tako, ali je veliki broj ušao sa infekcijom. Imamo druge brojke. Pet odsto završava na respiratoru, pa se dolazi do brojke od 4.000, ali i to su pretpostavke. Na leto ćemo znati po uzorku koliko je naših stanovnika zaraženo i to ćemo imati po uzrasnim grupama. Kada se otvore škole, kreće motor. Šta to znači? Deca imaju najbliže simptome i dolazi do prokružavanja virusa is tvaranje imuniteta. Ekstremno je važno kada će se škole otvoriti. ja sam za varijantu letnje škole, jer tada virusa nema mnogo, a deca bi se prokružila. Mi moramod a planiramo i to i moramo da pravilo procenjujemo rizike da nam opet nešto ne puken. Kafići i okupljanja jesu neki rizik, ali život mora da se vrati. Ovo će se završiti, ali mi ćemo te mere ukidati postupno. Nikad mi ovo nećemo zaboraviti, ovo je ozbiljno ušlo u nas. Navikli smo se da živim sa gripom, a navići ćemo se i na koronu i dočekaćemo vakcinu i opet će biti priče te da je sve bilo da se napravi vakcina i to će biti teme koje prate sve epidemije otkad postoje vakcine - kaže doktor Kon.