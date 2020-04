PRESEK STANJA! Još TRI SMRTNA SLUČAJA - DO SADA 31 osoba preminula u Srbiji! Stroga zabrana kretanja vikendom - ZARAŽENA 1.171 OSOBA KOD NAS, U SVETU VIŠE OD MILION!

U Srbiji su od posledica koronavirusa, do jučerašnjeg preseka u 15 sati, umrle još tri osobe. Zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije (SZO) upozoravaju da će ukupan broj zaraženih širom planete dostići milion.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je na konferenciji za novinare saopštio je da se zabrana kretanja produžava vikendom - od 13 sati u subotu do ponedeljka ujutru u pet sati. Do sada je u Srbiji preminula 31 osoba, a broj zaraženih je u četvrtak porastao na 1.171.

Preminule su dve osobe muškog pola, i jedna osoba ženskog pola. Prosek njihovih godina je 58,7 i kao i kod svih prethodnih žrtava, i oni su imali više drugih bolesti koje su doprinele fatalnom ishodu.

Takođe je odlučeno da se vlasnicima kućnih ljubimaca dozvoli da ih izvode u šetnju između 23 sata do 1 ujutru, u rasponu od 200 metara od prebivališta.Penzioneri će i dalje moći u kupovinu nedeljom između 4 i 7 ujutru.

VAŽNI TELEFONI! Specijalan broj Ministarstva zdravlja za pitanja u vezi sa korona virusom: 064 8945 235. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": 011 2684 566. Kontakt centar Ministarstva zdravlja: 19819 Brojeve telefona instituta i zavode za javno zdravlje na teritoriji na kojoj boravite možete pronaći na stranici covid19.rs.

ŠTA JE DO SADA POZNATO O KORONI:

SZO je proglasila pandemiju korona virusa 11. marta

Srbija je proglasila epidemiju korona virusa 20. marta, to je četvrta epidemija u poslednjih 50 godina

Prodavnice će vikendom raditi do 13 časova

Privremena bolnica na Beogradskom sajmu primila je prve pacijente sa lakšim ili nikakvim simptomima virusa

Ne rade predškolske, školske i visokoškolske ustanove, nastava se odvija na daljinu

Prvi oboleli u Srbiji je muškarac iz Subotice (43), a prvi preminuli muškarac iz Kikinde (59)

SVET I REGION U KOLAPSU!

Situacija u Italiji i dalje se ne smiruje - i u poslednjih 24 časa umrlo je 760 ljudi. U Španiji je broj umrlih prešao 10.000 sa 950 novih smrtnih slučajeva u poslednjih 24 časa, a najgori dan zabeležen je u Britaniji sa 563 žrtve. U Sjedinjenim Državama stanje je sve lošije - broj preminulih prešao je 5.600 (884 za 24 časa), a zaraženo je više od 236.000 ljudi.

Kineski predsednik Si Đinping apelovao je na građane da se na posao vrate pažljivo, poštujući bezbednosna pravila

U Crnoj Gori je još 17 ljudi obolelo od korona virusa, što ukupan bilans podiže na 140, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje.Do sada je preminulo dvoje ljudi. Ublažene su mere zabrane kretanja, koja će biti na snazi od ponedeljka do petka od 19 časova do pet ujutru, a subotom i nedeljom od 13 sati do pet ujutru narednog dana.

U Sloveniji se direktor jedne bolnice izvinio zbog tvitova da neće lečiti novinare i opozicione političare koji su kritikovali vladu. Doktor Janez Lavre sada kaže da jer reč o komentarima koji su „potpuno neprikladni i veoma uvredljivi".Do sada je u Sloveniji preminulo 16 ljudi.