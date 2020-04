VUČIĆ NAJAVIO NOVE MERE: Penzioneri će moći da napuste kuće TRI DANA NEDELJNO po pola sata! O molbi Sinoda sutra opet sa patrijarhom Irinejem

Predsednik Srbije najavio je nove mere tokom vanrednog stanja, a koje će se odnositi na penzionere. Najavio je i razgovor sa patrijarhom Irinejem u vezi sa saopštenjem koje je uputio Sinod.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je večeras da će policijski čas početi od petka u 17 sati i da će trajati do utorka u 5 ujutru.

Vučić je rekao i da je imao drugačiji dogovor sa patrijarhom od saopšetenja Sinoda.

- Pokušaću i sutra da razgovaram sa patrijarhom, ali podržaću stav lekara, a svešetenike sigurno nećemo hapsiti - rekao je Vučić.

Vučić je istakao da je gubitak Miodraga Lazića ogroman gubitak za našu zemlju.

- To je čovek koji je bio sa srpskim narodom od Krajine do lečenja ljudi na Kosovu. Bio je pun optimizma pun energije. On je bio junak u ovom vremenu. On je izdržao ono što mnogi nisu. Teško ćemo to nadoknaditi - istakao je predsednik Vučić.

"Izuzetno je važno što je dr Kon ostao u timu"

Predsednik je takođe istakao da mu je izuzetno drago što je profesor Predrag Kon ostao na čelu Kriznog štaba i ocenio da je u pitanju jedan izuzetan čovek.

- Izuzetno je važno što je ostao u timu - istakao je Vučić.

Predsednik je upozorio na to da u Beogradu više nema bolnica u kojima bi se smestili oboleli od korone, rekao je da se od sutra i Ortopedska bolnica na Banjici pretvara u kovid bolnicu.

- Požarevac postaje velika muka. Jug i jugoistok Srbije postaju nova žarišta. Centralna i zapadna Srbija su dobro - istakao je predsednik Vučić.

- Ljudi mogu i u petak na nabave sve što treba. U petak od 17 sati do utorka u 5 ujutru će trajati policijski čas - istakao je predsednik.

Nove mere za penzionere

Vučić je najavio da se tokom sledeće sedmice može očekivati odluka kojom bi najstarijim sugrađanima bilo omogućeno da tri puta nedeljno izađu napolje, u osam sati, ali da će svako od njih moći da šeta samo po pola sata, na 300 metara od kuće.

- Sada tražimo način da im omogućimo da izađu bar tri puta nedeljno, ali za to moramo da odvojimo osam sati, da ne bismo stavljali sve u sat, dva ili tri, što bi bilo katastrofalno, osim ako nije rano ujutro - rekao je Vučić.

On je dodao da bi to vreme za penzionere svakako bilo u toku policijskog sata, jer ne smeju da budu sa drugima u kontaktu.

- Mogu da budu sami. Najmanje šest, ili osam sati da odvojimo, za svakoga maksimalno pola sata, na 300 metara od kuće, tri dana nedeljno - rekao je Vučić.

On je naveo da se takva odluka može očekivati sledeće nedelje.

- Ali, moraćemo i tu da zaštitimo sve, pratićemo i svakom ko nema masku, gledaćemo da obezbedimo masku, hiruršku ili epidemiološku, kada izađu napolje - rekao je Vučić.

Ipak, i pored toga, moli penzionere da ni tada ne izlaze ako nemaju potrebu.

Svestan je, dodaje, da najstariji posle mesec dana boravka samo u stanovima i kućama, gube strpljeneje i da im je tešok, ali ponavlja da je sve urađeno kako bi se upravi njihovi životi sačuvali i kako oni ne bi bili izloženi riziku.

Vučić je dodao da je srećan što najveći broj penzionera, starijih od 65 godina disciplinovano poštuje mere države.

Deca sa autizmom mogu u šetnju u bilo koje vreme

Deca sa autizmom moći će da izlaze u šetnju u bilo koje vreme, kaže predsednik.

On kaže da je isprva doneta odluka da mogu da izlaze sa roditeljima od 18 do 20 sati promenjena, i da po novoj mogu da izlaze kada god hoće.

- Promenili smo ono što je dr Kisić danas rekla, tako da mohu u bilo koje vreme, naravno uz sve mere opreza o kojima roditelji vode računa - rekao je Vučić.

Ranije danas dr Darija Kisić Tepavčević rekla je da će deca sa autizmom moći da izlaze napolje svakog dana, u termiminu od 18 do 20 sati. Kako je pojasnila, reč o stručno opravdanom zahtevu.

"Najbolje ćemo proći kroz krizu, jer smo se dobro pripremili"

Predsednik Srbije istakao je da predviđanja pokazuju da će Srbija uspešnije od svih drugih da prođe kroz krizu izazvanu posledicama covid 19, i dodao da će pokušati da privredni rast bude na minus 3 ili minus 2,8 odsto, iako svetske finansijske organizacije predviđaju da će biti umanjen za više od tri odsto.

- Kada sam pre nekoliko dana govorio I na vašoj televiziji da će Srbija biti među najuspešnijim zemljama u Evropi, bio sam suočen sa najgorim pogrdama. Dve godine za redom, ovu i sledeću, ubedljivo ćemo imati najbolje rezultate - kazao je Vučić.

Naglasio je da je ovo najveća kriza u poslednjih 100 godina, jer se prognozira da će ekonomije poput Italije, Sspanije, ali i Hrvatske i Crne Gore ići na minus 9, a Nemačka, koja je očekivala rast od 4,5 odsto imaće minus od 7,2 procenata.

Srbija će, kaže, imati najmanji pad, odnosno kako se stručno kaže najviši rast.

- To će da bude na oko minus 3, čime bi na evropskom nivou bili prvi ili drugi. A to je zato što smo dobro pripremljeni. Potcenjivali smo sebe, a sproveli smo izvanredne reforme 2014.i 2015. Imamo odličnu NBS, javne finansije u celini, imamo dobre devizne rezerve. Nije nam bio potreban novac MMF, dok su ga neki drugi uzeli. To sve pokazuje da Srbija može uspešnije od svih drugih da se nosi - objasnio je on.

To sve, prema njegovim rečima, znači da će Srbija lakše nego drugi prebroditi krizu, ali, nema ni sumnje, da ćemo imati probleme. Ukazao je da se u regionu već raspravlja o smanjenju plata u javnom sektoru, dok to mi ne činimo.

Najavio je drastičnu pomoć privatnom sektoru, podsetio I da su penzije isplaćene u celini, kao I jednokratna pomoć od 4.000 dinara, a penzioneri, kao I drugi građani, mogu da očekuju i 100 evra, što ćebiti isplaćivano 10. Ili 12.maja.

Preneo je da se više desetina hiljada paušalaca preduzetnika prijavilo za pomoć, koja je krenula da se sprovodi, a postoje I prve kompanije koje su se prijavile za novac iz Fonda za razvoj.

Kazao je da će se nastojati da se pomogne sa korporativnim obveznicama.

- Snažićemo i jačati Er Srbiju, koja nas je spasila, jer je hiljade naših ljudi dovezla od Kube do Balija u Srbiju. Ssta bismo uradili da svoju kompaniju nemamo. Da ne kažem koliko tona pomoći je Er Srbija donela iz Kine, SAD i celog sveta. Uradićemo to i sa drugim kompanijama. Biće nestašice novca u regionu, i zato ćemo širiti naše kompanije u region - zaključio je Vučić.

"Istok, jug I jugoistok Srbije postaju pravo žarište"

Vučić je rekao da istok, jug i jugoistok Srbije postaju pravo žarište korona virusa, te da su upravo to krajevi u koje su stigli ljudi, koji su iz inostranstva ušli u Srbiju od 13. do 15. marta.

Vučić je kazao da ako se pogleda mapa Srbije, u poslednja tri dana je 29,6 odsto testiranih iz Gerontološkog centra u Nišu pozitivno na korovu, a slično je u još nekoliko opština od Alekscina, preko Chuprije gde je i dalje najteže, u Svilajncu je bilo i smrtnog slučaja, a takođe je teško i kada se ide ka Prokuplju, Kuršumliji ka Leskovcu.

Ukazao je da su istočni deo rasinskog okruga, Ćićevac, Kruševac postali žarište.

Vučić je kazao da i Požarevac postaje velika muka, gde se divi lekarima koji ogroman posao rade.

- Po ovome vidite tačno delove zemlje u koji su došli ljudi iz Italije i Švajcarske - objasnio je on podvukavši da su istok, jug i jugoistok Srbije postali pravo žarište.

Ukazao je da je to zbog nepažnje, jer su ljudi mislili da se neće ništa dogoditi. Prema njegovim rečima neuporedivo bolje je na zapadu i u centralnoj Srbiji.

- Stvari su pod kontrolom u Kragujevcu, sve više u Čacku, Kraljevu, u Moravickom okrugu još imamo probleme, ali tu su stvari dobrim delom pod kontrolom. U Beogardu smo uspeli da postignemo određene rezultate ali nije dovoljno - kazao je Vučić.

Podvukao je da su covid bolnice prepune, navodeći kao primer novu zgradu Kliničkog centra u Nišu, gde ima 700 kreveta, a samo prvog dana je napunjeno 100.

- Kada dođe do 600, mi nemamo više bolnica u Nišu, kao što nemamo više ni u Beogradu, i već tražimo 9. i 10. bolnicu za kovid pacijente - rekao je on.

Istakao je da naša zemlja testira ljude ne želeći nikoga da vara, prijavljuje realan broj zaraženih i žrtava korona virusa, za razliku od nekih drugih zemalja.