AMBASADOR SRBIJE U IZRAELU - Evo koje mere je uvela ova država u borbi protiv koronavirusa

Ambasador Srbije u Izraelu Milutin Stanojević rekao je da je Izrael na neki način zatvorena zemlja, da ima diplomatske odnose od suseda samo sa Jordanom i Egiptom, tako da je njemu bilo lako da zatvori granice na samom početku krize.

-Time je u značajnoj meri suzbijena opasnost koja je dolazaila od velikog broja turista. On je vrlo rano detektovao sve probleme, već od prvog slučaja 19.januara uvedene su mere zabrane ulaska putnicima iz ugroženih područja - rekao je Stanojević za Pink.

Kako kaže, od 11. marta Izrael je uveo restriktiivne mere čija suština se svodi na slogan "ostanite kod kuće", kao i u svim drugim zemljama.

-Poenta tih mera koje je Izrael uveo je da se izbegava kontakt, da se drži distanca i da se rad organizuje na nov način - rekao je on.

- 30 odsto ljudi je na radnim mestima u vitalnim preduzećima i kompanijama, ostali rade od kuće što je imalo i određene posledice koje su veoma negativne za ekonomiju, 25 odsto zaposlenih je ostalo bez posla, to će se odraziti u kasnijem periodu - ističe ambasador.

Naglašava da ono što je dobro je to da je Izrael uveo 10.000 testiranja dnevno.

- 32 laboratije rade testove, uveli su prema iskustvima iz Južne Koreje "drive in testove" i prevladali su početne slabosti koje su postojale u medicinskom sektoru tako što su izdvojili posebna odeljenja koja za koronu čime su predupredili dalju zarazu među medicinskim radnicima - istakao je ambasador.

Napominje i da su svi teži slučajevu smešteni su u bolnicama, dok su najblaži u kućama.

-Posebne restriktivne mere su uvedene oko izraelskog praznika od 8. do 15. aprila kada je došlo do zabrane kretanja između gradova i izolovana su pojedina gradska jezgra - rekao je on.

Kako kaže, postoje i drugi ekonomski problemi sa kojima se ta zemlja suočava kao i ceo svet.

Što se naših državljana tiče, niko od njih nije zaražen.

-U Izraelu je mali broj naših državljana, oko 1.000 i većina njih su dvojni državljni, jedna deo je već početkom marta izrazio želju da se vrati u Srbiji, to su najčešće studenti, turisti, radnici koji su ostali bez posla, a mi smo zahvaljujući dobroj saradnji sa našim organima u Srbiji i ovde uspeli da obezbedimo jedan avion Izrael Er-a koji je 1. aprila prevezao 30-ak ljudi za našu zemlju, a sada imamo šest naših državljana koji bi da se vrate što nije veliki broj. Ambasada je 24 sata otvorena za sve pozive - naglasio je Stanojević.