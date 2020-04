VUČIĆ: Do Novog Sada za 25 minuta, do Beča za 4 sata! O političkim protivnicima govoriću po ukidanju vanrednog stanja

Predsednik Srbije Aleksandra Vučića obišao je radove na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta i tom prilikom se zahvalio svima na veličanstvenom radu, čiji će rezultati ostati zabeleženi u istoriji.

GRADIMO BUDUĆNOST KOJA ĆE OSTATI UPISANA U ISTORIJI

- Mi ovde gradimo budućnost koja će ostati zapisana u istoriji. Ulažemo ogroman novac za najmodernije pruge sa prosečnom brzinom od 200km/h. I preko ovog vijadukta sa pogledom na Dunav i Frušku Goru nećemo morati da usporavamo, pa ćemo se i tu kretati istom brzinom - rekao je predsednik Vučić nakon obilaska radova na izgradnji vijadukta "Čotanovci"

Dodaje da se Srbija nije odrekla nijednog važnog infrastrukturnog projekta i da za njih ima novca.

Podseća na potonuće cene nafte i ističe da je to dokaz da niko u svetu neće znati šta nas čeka.

- Mi smo spremni, i mi molimo ljude da budu spremni za rad. Čini mi se da smo se navikli na manji obim posla, manje odgovornosti, ali moramo brzo da se prebacicmo i pokažemo da možemo da radimo više - rekao je Vučić.

Kilometar i sto je dug tunel i Vučić kaže da je prelepo to što se direktno iz njega izlazii na vijadukt.

- Još samo malo strpljenja i u oktobru 2021. stizaćemo do Novog Sada za 25 minuta. Iz Beograda za to vreme ne može ni da se izađe! Hvala na posvećenosti! - kaže Vučić.

SA MAĐARSKOM ODLIČNA SARADNJA

Dodaje da je osam radnika bilo zaraženo, da je jedan juče otpušten sa Sajma i da su svi u dobrom stanju.

Odgovarajući na pitanje novinara o razgovorima sa Viktorom Orbanu o izgradnji brze pruge, Vučić kaže da neće biti kašnjenja i da je o tome bilo govora sa Orbanom.

- Sa Mađarskom imamo odličnu saradnju, oni su nam iskreni prijatelji i imali su razumevanja u svakoj teškoj situaciji. I unutar EU govorili su u superlativu o pravima manjina - rekao je Vučić.

Orban je, kaže, ubrzao procedure u Mađarskoj, a naš je posao da se izgradi pruga do Subotice.

- Kada budemo imali prugu do Budimpešte, do Beča ćemo stizati za 4 sata - rekao je predsednik.

U NOVOM SADU NAJNIŽI PROCENAT ZARAŽENIH

Kada je reč o epidemiološkoj situaciji u Novom Sadu, kaže da je u ovom gradu najniži procenat zaraženih.

- Ovde je gotovo ugašeno epidemiološko žarište, ali moramo da budemo oprezni - kaže Vučić.

Govoreći o dve multinacionalne kompanije za koje je najavljeno da će doći u Novi Sad, kaže da je greška što su Miloš Vučević i on ovo najavili i da uskoro sledi najava jedne od najvećih investicija u Srbiji, a biće vezana za Novi Sad.

Epidemija je, kaže, pod kontrolom u Beogradu, kao i u Nišu. I u Aleksincu je danas situacija znatno bolja.

O KOMENTARIMA U POJEDINIM MEDIJIMA

Komentrišući pojedine ocene da su mere Vlasti populističke, iako se pozivaju na struku, Vučić kaže da, kada se radi ozbiljan i odgovoran posao, teško je ugoditi ljudima.

- Kada je bilo neizvesno da li ćemo sačuvati živote, bile su napadane mere. Tražili su vanredno stanje, a onda su njegovo uvođenje kritikovali. Tako je i sa parlamentom. Bunili su se oni koji uzimaju novac, iako ne rade. Za mene je važno da smo uradili veliki posao i da svakog dana imamo manje ljudi na respiratorima, kao i da imamo sve manji procenat zaraženih, a sve više testiranih - kaže Vučić.

NA LETO ĆE BITI ANALIZIRAN KOLEKTIVNI IMUNITET

Sutra počinje da radi "Vatreno oko", pa će se brojke jasno videti u četvrtak, kaže predsednik. Podseća da će se na leto analizirati kolektivni imunitet i da će se prikupljakti krvna plazma kako bismo bili spremni.

- Danas u apoteke ide 4 miliona rukavica, 4 miliona maska i dajemo cene dvostruko niže od nabavnih. Gledamo da sve proizvedemo mi, kao što smo uspeli sa hlorikinom, alkoholom... Pokušaćemo da napravimo proizvoljnu liniju za globulin i da budemo spremni za novi udar kovida na jesen ili zimu - kaže Vučić.

Podseća da je pokrenuta proizvodnja maski (96.000 dnevno), a da se radi na tome da u magacinima imamo 50 miliona maski u zalihama.

O HLOROKINU

Govoreći o hlorokinu i tome da on "nema efekta jer ga je proizvela Vučićeva vlada", predsednik kaže da zna ono što mu kažu lekari.

- Rekli su mi da je efikasan i našli smo rešenje da ga proizvodimo. Nastavićemo da ga proizvodimo, napravićemo rezerve, a priče nadrilekarstva me ne zanimaju. Svi nešto bolje znaju od nasjtručnijih na svetu - kaže Vučić.

Kaže da je Srbija i pre imala hlorokin, ali ne u tolikim količinama.

Govoreći o padu cene nafte, Vučić kaže da je ovo pitanje opstanka ekonomije i da su ujedno pali svi indeksi.

- Ako američka ekonomija ima problem, imaće ceo svet, kao i mi. Koliko će ovo trajati, ostaje da vidimo. Videćemo šta će biti narednog meseca i ovo je najteža situacija u prethodnih skoro 40 godina. Videćemo kojom brzinom će se razvijati avio i auto industrija, a u odnosu na nemačku auto industriju, razvijaće se i naša. Mi se zato radujemo da se oporave što pre - kaže Vučić.

Govoreći o Tvitu Vlada Georgijeva, Vučić kaže da Srbija ne krije broj obolelih, broj mrtvih, za razliku od nekih drugih zemalja.

- Sve ćemo prestići po broju testova. Teško ćemo prestići Sloveniju koja se fantastično bori i ima 77 mrtvih što je više proporcionalno broju stanovnika, ali se bore odlično - kaže Vučić.

O POLITIČKIM PROTIVNICIMA NAKON UKIDANJA VANREDNOG STANJA

Kaže da o političkim protivnicima neće govoriti do ukidanja vanrednog stanja.

- Nije da se nisam uželeo, ali sačekaću ukidanje varednog stanja, a onda ćemo da se osvrnemo na sve dotad - kaže predsednik.

SEDNICA PARLAMENTA U PONEDELJAK ILI UTORAK

Vučić je, na pitanje novinara, izjavio da bi Skupština Srbije mogla ponovo da počne s radom u ponedeljak ili u utorak sledeće nedelje.

- Morate da pitate predsednicu parlamenta Maju Gojković, ali razgovarali smo i ranije, mislio sam da će i sad u petak... Možda bude u ponedeljak, utorak, nemojte da me pitate za tačan dan - rekao je Vučić novinarima, upitan da li će Skupština Srbije u ponedeljak održati sednicu, kao što su preneli pojedini mediji.

On je dodao da to svakako zavisi od epidemiološke situacije, ali da će, ukoliko se nastavi ovakav trend, to biti moguće. Istakao je da će u svakom slučaju morati da budu poštovane epidemiološke mere, kao i dolazak što manjeg broja policijskih službenika i administrativnih radnika u Skupštinu Srbije.

- Da ne ubacimo 1.000 ljudi, kao što obnično bude, već da to budu narodni poslanici i oni koji moraju tamo da budu. Ne mora taj dan da rade i bife i restoran, ne moraju baš taj dan da jedu ćevape. I u Predsedništvu ne radi restoran, a radi ceo dan - rekao je Vučić.

SRBIJA NIJE UKIDALA GOTOVO NIKAKVE SLOBODE

Ističe da Srbija gotovo nije ukidala nikakve slobode, iako za to vanredno stanje i služi.

- Uveli smo vanredno stanje kako bismo uveli mere socijalnog distanciranja. I neka pojedinci iz NVO govore šta god žele, a narod sve dobro razume. Mi relaksiramo mere jer, da imamo 305 zaraženih, ali više testiranih i znatno manji broj teških slučajeva - kaže Vučić.

"O izborima ću govoriti sa političkim strankama sa kojima je već govoreno" O izborima će, kaže predsednik Vučić, govoriti sa političkim strankama sa kojima je već govoreno pre uvođenja vanrednog stanja. - Treba da se dogovorimo oko svega, ali izbori su tu i izborna pravila su jasna. Ko hoće da učestvuje, može. Ko neće, njihov problem - kaže Vučić.

Dodaje da se Srbiji ne sme dogoditi Singapur, pa je važno testirati što više.

- Želimo da nađemo lake slučajeve, a ne da ih odmah vodimo na respiratore. Ići ćemo na 7-8.000 testova na dan, i tada ćemo imati pod apsolutnom kontrolom sve događaje u vezi sa epidemijom - kaže Vučić.

BOCAN-HARČENKO: Ovaj projekat je dokaz odlične saradnje, pa i u najtežim uslovima pandemije

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko rekao je da je puno nade i vere da će se sledeće godine od Beograda ići vozom do Novog Sada.

- Ovaj projekat je dokaz odlične saradnje, pa i u najtežim uslovima pandemije. Bolest nije zaobišla ni ekipu ruskih i srpskih stručnjaka, ali podvlačimo njihovu stručnost i predanost, pa su nastavili svoj rad bez obzira na rizik - kaže ambasador.

On se zahvalio predsedniku Srbije, premijerki i ministarki Mihajlović.

- Imali smo i imaćemo uvek odličnu saradnju sa srpskom stranom - kaže ambasador.

Osim ovog projekta, nastavljena je i realizacija drugih, dodaje ambasador.

GRADILIŠTE KOD ČORTANOVACA - NAJVEĆE ŽELEZNIČKO U EVROPI

- Tunel izgleda fantastično i pogled sa ovog mosta biće možda lepši od pogleda sa mosta "Vrla". U septembru/oktobru sledeće godine, ako sam dobro razumeo idemo vozom od Beograda do Novog Sada za pola sata - kaže Vučić obilazeći rusko gradilište kod Čortanovaca.

- Ovo je bukvalno svemir u odnosu na ono što smo imali. Klasa iznad! Pogodila nas je pandemija, ali je moja molba bila da gradimo brzu prugu Beograd-Niš. Videćemo šta ćemo sa tim, ugovor je spreman, ali pare još nisu, obavestićemo vas kad nađemo pare - rekao je Vučić.

Radovi se obavljaju i pre roka i sigurno je da ćemo za godinu i pet meseci moći da stižemo od Beograda do Novog Sada za 25 minuta.

- Dva grada će biti udaljena kao da ste otišli negde na kafu. Dok obavite dva-tri razgovora usput, već ste stigli - kaže predsednik.

