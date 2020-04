VUČEVIĆ: Vraćamo stvari u normalu u Novom Sadu, ali borba još traje! Vrtići i gradski prevoz su spremni, čekamo odluku lekara

Situacija u vezi sa koronavirusom počinje da se normalizuje, ipak, borba ovde nije završena, ističe gradonačelnik Novog Sada.

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da prestoji svojevrsno otključavanje i vraćanje života u normal, ali da moramo biti jako oprezni.

On je u emisiji “Grad I mi” na televiziji Vojvodina rekao da je razumljivo da sve ovo dugo traje, ali da je tako moralo, jer niko u svetu nije pronašao drugačiji model za suzbijanje virusa.

- Mi smo sada krenuli kao država pa, samim tim, i Novi Sad da se stvari polako vraćaju u normalu, ali to znači da je borba završena. Ne možemo da kažemo kažemo da epidemija nije ukinuta, iako je u Novom Sadu značajno opao broj ljudi. Ali I kada imate u jednog zaraženog to nije dobra vest I to ne daje spokoj, mada moramo da težimo da se život vrati u normalu. Jako je važno što je doktor Stevanović saopštio na Kriznom štabu da će dinamika relaksiranja restrikivnih mera zavisiti u odnosu na posledice broja testiranih I potencijalno novozaraženih. Kada se otvore frizerski I kozmetiučki saloni, teretane, fitnesi, moramo pratiti kakva će biti refleksija u nardenih 14 dana, kakvi će biti rezulatati testiranja. To je bitno da ljudi razumeju zašto se sve mere ne ukinu odjedanput – rekao je Vučević I dodao da je dobro što sada penzioneri, koji su podneli veliki teret, mogu da svaki dan od ponedeljka odu u šetnju od sat vremena u vreme policijskog časa.

Puštanje u rad gradskog prevoza veliki izazov, ali smo spremni

Autobusi Gradskog prevoza u Novog Sada su spremni da za svega par sati izađu na ulice od trenutka kada se ta odluka donese, najavio je Vučević, ali je istakao da je to možda najveći izazov.

- Sve će morati da se obeleži gde se ulazi, izlazi, gde može da se sedi, stoji, koliko putnika će biti dozvoljeno, ko će to kontrolisati. I fizerski saloni, kao I komzmetički, će dobiti sva uputstva, naročito teretane I fitness centri kako bi se ispođtovale sve mere socijalnog distanciranja. Vlasnici teretana moraju biti svesni da je to dobra vest za njih, ali I velika odgovornost kako će ceo taj posao organizovati. Moraju da preduzmu sve preventivne mere, ministrastvo sporta će dati procedure, ali I svaki pojedinac mora I sam da bude svestan I odgovoran šta treba da radi. Grad je spreman imamo dovoljno I zaštitne opreme I dezinfekcionih sredstava. Na pijacama ima dovoljan broj ljudi redara koji kontrolišu ulazak na pijace. Oni traže asistenciju I komunalne milicije, kontroliše se ulaz - izlaz na pijacama. Odgovornost je I prodavaca da obavezno zaštitne maske ukoliko ih skinu biće zamoljeni da napuste. Treba vremena I da se na pijace vrate I prodavci I kupci, zaboravljate da penzioneri još uvek ne mogu da koriste. Danas je bilo jako puno ljudi na ulicama I to me, moram da priznam, da plaši.

Doktori Kon I Tepavčević nisu još za otvaranje vrtića

Na pitanje da li će velike manfinestacije trpeti zbog epidemije i kada se očekuje otvaranje parkova, keja, Štranda kaže da to zavisi od odluka koji je broj ljudi koji će moći da se grupiše.

- I kada se budu otvarali restorani i kafići to će biti u skladu odlukama struke.

I doktori, Kon i Kisić Tepačević, izjavili su da oni još uvek nisu za otvaranje vrtića. Ali čekajući njihovu odluku naložio sam predškolskim ustanova da budu spremni za otvaranje kada takva odluka bude doneta. Videćemo da li će odluka o dovođenju dece u vrtiće biti samo za one roditellje koji će morati da se vrate na posao. Ne želimo da nas ništa iznenadi. Moja pretpostavka da će to biti druga ili treća nedelja maja, ako edpijemiološka situacija bude povoljna. Radićemo sve kako mora, korak po korak. Veoma je osetljvo pitanje, kao što je rekao predsednik Vučić, da ne bude ni prerano i prekasno. Mora biti u pravo vreme – naglasio je on I osvrnuo se komentare na račun svog rada, precizirajući da radi I bori se za Novi Sad i njegove građane, te da nema mnogo vremena da se bavi šta je čija nadležnost.

- Da smo se time vodili ne bismo imali Sajam, ne bismo imali dezobarijere, ne bismo imali ovakvu situaciju u gerontološkim centrima.

Odluka o Egzitu nije doneta, ali treba biti realan

Na pitanje šta se dešava sa festivalom Egzitom, Vučević je ponovio stav lekara da su velike manifestacije i javni događaji poslednje o čemu treba da se razmišlja.

- Za organizatore to je emotivno i ekonomsko pitanje. U ovom trenutku to nije realno. Neću još da kažem kakva će to odluka biti, zavisiće pre svega od struke i lekara. Stvari su vrlo teške sa sagledavanje. Moramo da privatimo relanost koju nam je nametuo korona virus – jasan je Vučević.