View this post on Instagram

"Želeo sam na poseban način da izrazim zahvalnost ruskom ekspertskom timu, ljudima koji su sa nama u najtežim trenucima, koji su bili 16 dana i u Republici Srpskoj. Oni su obišli 230 lokacija, 115 objekata, stotine hiljada kvadratnih metara dezinfikovali. Veoma sam im zahvalan, dali su sve od sebe i borili se na izuzetan način. Mnogo su nam pomogli i naši ljudi su bili uvereniji da ćemo kao pobednici izaći iz ove krize." - Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa članovima ruskog tima angažovanim na pružanju pomoći u sprečavanju, suzbijanju i gašenju epidemije Covid-19.